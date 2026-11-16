Dramatyczna diagnoza Małpy z Nagłego Ataku Spawacza

Informację o chorobie Krzysztofa Dombrowskiego nagłośnił na Instagramie Tomasz Hejna, autor profilu "Gemela poznańska". Zna rapera jeszcze z czasów podstawówki, mieszkali na jednym osiedlu

Mój kolega z osiedla, jeszcze z czasów podstawówki, Krzysiu Dombrowski (wielu z Was zna go pewnie jako Małpę z grupy Nagły Atak Spawacza), toczy teraz swoją najważniejszą walkę. Od początku roku mierzy się z ciężką chorobą nowotworową (rak jelita z przerzutami na wątrobę). W tej trudnej sytuacji lokalne środowisko muzyczne łączy siły, żeby wesprzeć Krzyśka w powrocie do zdrowia.

Wieści szybko poruszyły środowisko hip-hopowe. Chodzi przecież o muzyka związanego z jedną z najbardziej charakterystycznych formacji polskiego rapu. Nagły Atak Spawacza zdobył rozpoznawalność przede wszystkim w latach 90., a jego twórczość wyróżniała się ostrymi tekstami i stylem.

"Wróciłem do żywych"

Głos w sprawie swojego stanu zdrowia zabrał również sam Dombrowski. Wiadomo, że przeszedł już poważną operację. Po zabiegu opublikował w mediach społecznościowych krótki wpis, który mógł przynieść jego fanom nieco nadziei.

Wróciłem do żywych.

Przed raperem jednak dalsze leczenie i rehabilitacja. To właśnie z myślą o wsparciu tych działań jego przyjaciele postanowili zorganizować specjalne wydarzenie. Nie chcieli poprzestać na internetowych słowach otuchy.

Peja i Patrycja Markowska zagrają dla chorego muzyka

W pomoc zaangażowali się artyści z różnych stron polskiej sceny muzycznej. Wśród nich znaleźli się Ryszard "Peja" Andrzejewski i Patrycja Markowska. Koncert charytatywny odbędzie się 5 grudnia 2026 r. w poznańskim klubie 2progi.

W inicjatywę włączyli się również Zbuku i muzycy związani z Nagłym Atakiem Spawacza. Dochód z wydarzenia ma wesprzeć Krzysztofa Dombrowskiego w dalszym leczeniu i rehabilitacji.

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