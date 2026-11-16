Pilne! Nie żyje słynna dziennikarka. "Trudno nam dziś zebrać słowa"

Maria Baliszewska przez wiele lat była związana z Polskim Radiem. Kierowała Redakcją Muzyki Ludowej, a w 1994 r. założyła Radiowe Centrum Kultury Ludowej, którym następnie kierowała. Swoją zawodową pasję odkryła jeszcze pod koniec lat 60.

Radio i kultura ludowa są moją pasją, która zaczęła się w roku 1968 podczas obozu etnograficznego w Piątku koło Łęczycy

- mówiła Maria Baliszewska w jednym z wywiadów.

Jej dorobek był imponujący. Maria Baliszewska przygotowała tysiące audycji poświęconych muzyce etnicznej, tradycyjnej, ludowej i folkowej. Realizowała również tysiące nagrań terenowych, festiwalowych i studyjnych, dokumentując i ocalając od zapomnienia polskie dziedzictwo muzyczne.

Maria Baliszewska stworzyła ważny festiwal

Baliszewska była pomysłodawczynią i współautorką cenionej serii płytowej "Muzyka Źródeł". To także ona stworzyła Festiwal Folkowy Polskiego Radia "Nowa Tradycja", który od lat promuje wykonawców inspirujących się muzyką tradycyjną.

Jej działalność wykraczała poza granice Polski. W latach 1998-2009 przewodniczyła grupie roboczej Europejskiej Unii Radiowej zajmującej się muzyką tradycyjną i folkową.

Za swoją pracę i zasługi dla kultury otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień. W 1993 r. przyznano jej Złoty Mikrofon. W 2011 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 r. otrzymała Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz Nagrodę im. Oskara Kolberga. W 2026 r. uhonorowano ją Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Radiowa Dwójka pożegnała Marię Baliszewską. Padły poruszające słowa

Po śmierci dziennikarki głos zabrała również Radiowa Dwójka. W pożegnalnym wpisie przypomniano jej ogromny dorobek i zasługi dla polskiej kultury.

Była etnomuzykolożką i legendą promowania muzyki tradycyjnej. Dziennikarką Polskiego Radia, założycielką Radiowego Centrum Kultury Ludowej, uhonorowaną Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Jej zasługi dla świata kultury tradycyjnej już na zawsze pozostaną nieocenione. Była autorką wielu tysięcy audycji o tematyce etnicznej, tradycyjnej, ludowej, folkowej. Autorką wielu tysięcy nagrań terenowych, festiwalowych, studyjnych. Trudno nam dziś zebrać słowa. Nasza wspaniała Maria Baliszewska odeszła w wieku 79 lat

- napisała Radiowa Dwójka na Facebooku.

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