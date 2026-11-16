Emilia z Ozorkowa "ruszyła z kopyta" i robi karierę w filmie! Zagrała z Pazurą

Przypomnijmy - w 8. edycji "Sanatorium miłości" Emilka z Ozorkowa wpadła w ramiona Henryka z Gliwic. Namiętne tango w hawajskim klimacie miało swój finał w łóżku. Emilia była bardzo szczęśliwa, a Henryk czuły i namiętny. Widzowie już byli pewni, że widzą właśnie prawdziwy happy end. Niestety, już zapowiedź kolejnego odcinka zapowiedziała nieszczęście - Henryk wybrał inną. Ta historia jeszcze długo po misji w TVP budziła ogromne emocje widzów. Ale para zdecydowanie odcięła się od barwnej przeszłości i ruszyła dalej w świat.

Emilia Gajos z „Sanatorium miłości” ma za sobą nową, absolutnie wyjątkową przygodę. Uczestniczka 8. edycji randkowego show TVP1 pojawiła się na planie filmu „Turnus”, gdzie spotkała prawdziwe gwiazdy polskiego kina. Co więcej, nie tylko obserwowała pracę aktorów, ale sama dostała rolę! Na filmowym dancingu partnerował jej sam Cezary Pazura.

Wpadłam w ramiona Czarka

- skomentowała rozanielona Emilia.

Emilia Gajos z „Sanatorium miłości” pojechała na casting do Ciechocinka

Filmowa przygoda Emilii Gajos rozpoczęła się od castingu. Uczestniczka „Sanatorium miłości” postanowiła spróbować swoich sił i zgłosiła się do produkcji „Turnus”. Początkowo planowała wybrać się do Ciechocinka, gdzie realizowano zdjęcia, razem z Janiną Paleczną, znaną z 6. edycji programu. Plany jednak się zmieniły.

Był casting, do którego się zgłosiłam. Miałyśmy jechać razem z Janinką, ale niestety zatrzymały ją w Warszawie sprawy osobiste. Zostałam więc bez towarzystwa, ale nie chciałam rezygnować z tej szansy. Spakowałam się i sama pojechałam do Ciechocinka, gdzie kręcono film „Turnus” –

opowiedziała Emilia w rozmowie z TVP.pl.

Na miejscu została ciepło przyjęta. Początkowo miała pojawić się w produkcji jako statystka, ale szybko okazało się, że czekają na nią kolejne zadania. Jedno z nich było szczególnie interesujące. Emilia dostała bowiem rolę podrywaczki!

Cezary Pazura partnerował Emilii Gajos na parkiecie

Udział w „Turnusie” dał Emilii możliwość spotkania znanych aktorów. W jednej ze scen wystąpiła z Nikodemem Rozbickim, ale prawdziwa niespodzianka czekała ją podczas dancingu. Wtedy na parkiecie pojawił się Cezary Pazura, z którym zatańczyła uczestniczka „Sanatorium miłości”.

Najpierw była scena z Nikodemem, a później wpadłam w ramiona Czarka. Tańczyliśmy na dancingu. To była naprawdę fajna przygoda. Znalazłam tam bardzo fajnych ludzi. Atmosfera była niesamowita. Kamery, oświetlenie, ludzie, to po prostu jest coś dla mnie.

„Sanatorium miłości” przygotowało ją na spotkanie z kamerami

Emilia nie ukrywa, że udział w randkowym show TVP1 miał duży wpływ na jej pewność siebie. Dzięki programowi oswoiła się z obecnością kamer i łatwiej przychodzi jej nawiązywanie kontaktów z nowymi ludźmi. Dlatego na planie „Turnusu” nie odczuwała tremy, nawet gdy musiała występować u boku tak rozpoznawalnego aktora jak Cezary Pazura.

Nie miałam tremy. Właśnie „Sanatorium miłości” dało mi to, że bardziej potrafiłam się otworzyć na wszystkich i na wszystko. Nie miałam problemu, żeby patrzeć Czarkowi w oczy. Wiedziałam, że trzeba dać z siebie dużo, żeby ten film był atrakcyjny. I dawałam, dawałam! Ja naprawdę świetnie bym się w tym odnajdywała. Bardzo! Lubię być gwiazdą!

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