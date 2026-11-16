Michał Wiśniewski z Mandaryną brylowali na balu. Bawili się z Anną Marią Wesołowską!

Michał Wiśniewski i Mandaryna razem po dwudziestu latach od rozwodu

Mało która gwiazda polskiego show-biznesu ma tak bogate życie uczuciowe, jak Michał Wiśniewski. W połowie marca muzyk potwierdził rozstanie z piątą żoną, Polą Wiśniewską. Po poprzednich związkach lider Ich Troje nie potrzebował zbyt wiele czasu, by wejść w kolejny związek. Początkowo nic nie wskazywało na to, by miał upatrzoną nową partnerkę.

Na początku lipca Michał Wiśniewski potwierdził, że spotka się z... byłą żoną! Mandaryna i Wiśnia pobrali się w 2002 roku, niecały rok po rozpadzie pierwszego małżeństwa piosenkarza. Doczekali się dwójki dzieci, ale małżeństwo nie przetrwało. Oficjalnie rozwiedli się w 2006 roku.

W pierwszych latach po rozstaniu nie mieli ze sobą zbyt dobrych relacji, ale z czasem połączyła ich przyjaźń. Kilka miesięcy temu okazało się, że internetowy żart stał się faktem - Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski ponownie są razem. Po dwudziestu latach od rozwodu postanowili ponownie dać sobie szansę.

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Michał Wiśniewski i Mandaryna bawili się z Anną Marią Wesołowską

Marta Wiśniewska i lider Ich Troje coraz częściej pojawiają się razem na branżowych imprezach. Michał Wiśniewski gościł nawet w jednym z odcinków "Tańca z Gwiazdami". Nie zatańczył jednak ze swoją partnerką, ale za to zaśpiewał podczas jej występu. Muzykowi na scenie towarzyszyła córka Etiennette, a Mandarynie syn Xavier.

W miniony weekend Marta i Michał bawili się na imprezie 20-lecia firmy producenckiej Constantin Entertainment Polska. Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych twarzy. Wiśnia wrzucił do sieci zdjęcie, na którym pozuje w towarzystwie ukochanej oraz... Anny Marii Wesołowskiej.

Do zdjęcia dodał humorystyczny opis, w którym wykorzystał motyw sądu, nawiązując do obecności osób telewizyjnej sędzi.

Proszę wstać, Sąd idzie!A że tego wieczoru szły od razu dwa Sądy, to wstaliśmy... i do końca imprezy już nie usiedliśmy. [...] Z Panią Sędzią było, zgodnie z nazwiskiem, bardzo wesoło. A skoro był z nami sam Sąd rodzinny, to i atmosfera zrobiła się iście rodzinna. [...] A najważniejszego świadka tego wieczoru miałem u boku: moja Marta. W tej sprawie wszystko jest dla mnie jasne. Wysoki Sądzie, nie mam więcej pytań - napisał Michał.

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