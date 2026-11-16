Zamach w Krakowie. Tłumy oddają hołd ofiarom i policjantom. Ten widok wyciska łzy

Ścisłe centrum Krakowa stało się w sobotę, 7 listopada, areną krwawego zamachu, który głęboko poruszył całą lokalną społeczność.

Za dramatycznymi wydarzeniami stał 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, Michał Oksiński.

W miejscu dramatu nieustannie gromadzą się tłumy ludzi, aby zapalić znicze, złożyć kwiaty i podziękować policjantom za ich bohaterską postawę.

Krwawy zamach w Krakowie. Michał Oksiński zabił w mieście sześć osób

Społeczność stolicy Małopolski nadal z trudem dochodzi do siebie po dramatycznych scenach, które rozegrały się w sobotę, 7 listopada. Tamtego dnia dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców legło w gruzach za sprawą bezwzględnego ataku. Śledczy ustalili, że za krwawą łaźnię odpowiada 24-letni Michał Oksiński. Zanim jednak napastnik pojawił się w Krakowie, w rodzinnym Ostrowcu Świętokrzyskim zamordował troje członków własnej rodziny. Bezpośrednio po tej zbrodni młody mężczyzna udał się do serca Małopolski, gdzie urządził kolejną rzeź. W wyniku jego działań w samym centrum miasta zginęło sześć osób, a piętnaście kolejnych odniosło obrażenia.

Motywy, które skłoniły 24-latka do tak bezwzględnego kroku, wciąż pozostają tajemnicą. Prokuratorzy wspólnie z funkcjonariuszami policji skrupulatnie prześwietlają życiorys młodego mordercy, próbując odtworzyć pełny przebieg zdarzeń i zrozumieć przyczyny tego ataku. Skala okrucieństwa napastnika wstrząsnęła opinią publiczną w całej Polsce, natomiast sam Kraków nieustannie próbuje poradzić sobie z ogromną traumą po tym makabrycznym zdarzeniu.

Mieszkańcy Krakowa oddają hołd ofiarom zamachu i dziękują policjantom

Lokalizacja w centrum Krakowa, gdzie rozegrał się ten krwawy dramat, szybko przekształciła się w wyjątkowe miejsce pamięci. Każdego dnia gromadzą się tam tłumy mieszkańców oraz turystów odwiedzających stolicę Małopolski. Zgromadzeni ludzie w pełnym skupieniu i ciszy zapalają znicze oraz układają bukiety kwiatów, oddając w ten sposób szacunek osobom, które straciły życie w wyniku tego bestialskiego ataku.

Wśród licznych symboli pamięci i wsparcia dla pogrążonych w żałobie rodzin, w miejscu masakry można dostrzec również poruszające wyrazy wdzięczności zaadresowane do służb ratunkowych. Społeczność Krakowa kieruje szczególne słowa uznania w stronę bohaterskich funkcjonariuszy policji, ponieważ to właśnie ich błyskawiczna oraz bezkompromisowa interwencja uchroniła miasto przed jeszcze większą liczbą ofiar.

27