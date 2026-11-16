Zabił dziewięć osób, modlili się za niego w Bazylice Mariackiej. Tak wyglądała msza za zamachowca. Zabrakło ważnego elementu

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-11-16 11:35

Kontrowersyjna decyzja o odprawieniu nabożeństwa w intencji sprawcy tragicznego zamachu na krakowskim Rynku Głównym wywołała ogromne poruszenie wśród mieszkańców Krakowa i opinii publicznej w całym kraju. Msza za zamachowca została zaplanowana w Bazylice Mariackiej – świątyni stojącej zaledwie kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym rozegrał się krwawy dramat. Nabożeństwo miało skromny charakter, a pojawiła się na nim zaledwie garstka osób.

Wnętrze Bazyliki Mariackiej podczas mszy. Na miniaturze obok Michał Oksiński. O nabożeństwie przeczytasz na SE.
Autor: Art Service / SUPER EXPRESS, Facebook
  • Zapowiedź odprawienia mszy za zamachowca w Bazylice Mariackiej wywołała oburzenie wielu osób.
  • Administrator parafii, ks. Mariusz Słonina, wyjaśnił, że była to prywatna inicjatywa jednego z księży, podkreślając, że modlitwa za zmarłych nie usprawiedliwia zbrodni.
  • Nabożeństwo miało skromny charakter. Było pozbawione oprawy muzycznej i kazania. Uczestniczyła w nim garstka osób.

Ksiądz zamówił mszę za zamachowca, który zabił dziewięć osób

Zapowiedź modlitwy za człowieka, który przyniósł śmierć i cierpienie w samym sercu Krakowa, spotkała się z szerokim odzewem społecznym. Wielu wiernych nie mogło zrozumieć, jak w murach tak ważnej dla Polaków świątyni może odbywać się nabożeństwo w intencji mordercy. W obliczu narastających emocji i oburzenia, głos postanowił zabrać administrator parafii mariackiej, ksiądz Mariusz Słonina.

Duchowny w oficjalnym oświadczeniu postanowił wyjaśnić, jak doszło do przyjęcia tej intencji mszalnej. Msza za zamachowca była prywatną inicjatywą jednego z księży. Ksiądz Słonina podkreślił jednocześnie, że chrześcijańska modlitwa za zmarłych – nawet tych, którzy dopuścili się najgorszych czynów – nie oznacza w żadnym wypadku próby usprawiedliwienia zbrodni ani pomniejszenia niewyobrażalnego cierpienia ofiar oraz ich rodzin.

Garstka osób przyszła na mszę. Nabożeństwo miało skromny charakter

Wokół samej liturgii narosło wiele obaw związanych z możliwymi protestami lub zakłóceniem porządku. Jak ustaliła reporterka Super Expressu, nabożeństwo w Bazylice Mariackiej miało jednak niezwykle skromny i wyciszony charakter. W ławkach świątyni pojawiła się zaledwie garstka ludzi, a całe wydarzenie przebiegło w całkowitym spokoju.

Celebracja została całkowicie pozbawiona oprawy muzycznej organisty. Co więcej, podczas mszy świętej nie zostało wygłoszone żadne kazanie, a kapłan ograniczył się wyłącznie do odczytania przewidzianych w liturgii tekstów modlitewnych. Msza była bardzo krótka i skończyła się po zaledwie kilkunastu minutach.

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