Sanatorium w Małopolsce świeci pustkami. NFZ proponuje zaskakujące rozwiązanie

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju ma problem z obłożeniem

Chodzi o zlokalizowane w Rabce-Zdroju Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty. Ośrodek ten wyrobił sobie markę miejsca dedykowanego głównie nieletnim pacjentom. Na szpitalne leczenie uzdrowiskowe trafiają tam kuracjusze w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat. Jak informuje portal Fakt, ostatnio popyt na tego typu turnusy zaczął jednak gwałtownie maleć.

Prezes zarządu placówki, Tomasz Kajor, przekazał niepokojące dane dotyczące obłożenia ośrodka. Wynika z nich, że rabczańskie centrum realizuje zaledwie nieco ponad 50 proc. wartości umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, która obejmuje uzdrowiskowe leczenie najmłodszych.

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Rabka-Zdrój [ZDJĘCIA]

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Małopolski NFZ proponuje sanatorium w Rabce-Zdroju przyjmowanie dorosłych

Trudności ośrodka skłoniły do działania Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Urzędnicy zaproponowali kierownictwu uzdrowiska przekształcenie niewykorzystanych skierowań dziecięcych w miejsca przeznaczone dla pełnoletnich pacjentów.

Taki krok ma twarde uzasadnienie w statystykach, ponieważ popyt na wyjazdy wśród starszych kuracjuszy jest ogromny. Z danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wynika, że roczna umowa ośrodka na leczenie sanatoryjne dorosłych jest wykonywana aż w 97 proc. W tym samym czasie pula dziecięca ledwo przekracza połowę zakładanego planu. Przesunięcie świadczeń pozwoliłoby więc skutecznie zapełnić wolne łóżka.

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój przejmie leczenie dzieci z Rabki-Zdroju?

Niskie zainteresowanie turnusami uzdrowiskowymi dla najmłodszych nie oznacza jednak całkowitego odwrotu od pediatrii. Rabczańska placówka zamierza rozwijać dziecięcą ofertę rehabilitacyjną, kładąc szczególny nacisk na terapię pacjentów zmagających się z zaburzeniami rozwojowymi.

Ten segment działalności cieszy się bowiem ogromną popularnością, a na oddział rehabilitacji dziennej uczęszcza obecnie 260 małych pacjentów. Warto podkreślić, że przez ostatnie cztery lata liczba rehabilitowanych tam dzieci wzrosła o ponad 400 proc. Widząc ten trend, dyrekcja ośrodka zaplanowała już modernizację oddziału. Przebudowa pozwoli na podwojenie liczby przyjmowanych podopiecznych.

Pod znakiem zapytania stoi natomiast dalszy los samego lecznictwa uzdrowiskowego dla najmłodszych w rabczańskim ośrodku, ponieważ pojawiła się koncepcja oddania tego sektora w inne ręce. Władze Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego podpisały już w tej sprawie list intencyjny z Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój. Śląski podmiot chętnie przejąłby realizację tych świadczeń, ale ostateczne i wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.