Msza święta za sprawcę zamachu w Krakowie. W sieci zawrzało. "Trochę szokujące"

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-11-15 21:52

W Bazylice Mariackiej w Krakowie odbędzie się msza w intencji Michała Oksińskiego, który dokonał zamachu na Rynku Głównym. Informacja wywołała ogromne poruszenie i falę komentarzy. "Nie ukrywam, że jest to dla mnie trochę szokujące" - napisał były radny.

Wiadomość, która zelektryzowała mieszkańców Krakowa, pojawiła się na kartce z ogłoszeniami przed jednym z najważniejszych kościołów w Polsce. Chodzi o mszę świętą w intencji Michała Oksińskiego, 24-letniego sprawcy ataku na Rynku Głównym. Nabożeństwo ma zostać odprawione w poniedziałek, 16 listopada, w Bazylice Mariackiej - zaledwie kilka kroków od miejsca tragedii.

Msza za zamachowca. Były radny ujawnia szczegóły

Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych były krakowski samorządowiec, Łukasz Wantuch. Opublikował zdjęcie ogłoszenia i potwierdził jego autentyczność bezpośrednio w bazylice. Jak poinformował:

"Msza św. za śp. Michała Oksińskiego i zmarłych z rodziny odprawiona zostanie w poniedziałek 16 XI 2026 o godzinie 10.30 w kościele Mariackim w Krakowie"

Były radny nie krył swojego zdziwienia, komentując całą sytuację wprost.

"Nie ukrywam, że jest to dla mnie trochę szokujące" - przyznał w poście.

Burza w komentarzach. Mieszkańcy Krakowa są podzieleni

Informacja o mszy wywołała lawinę komentarzy i podzieliła internautów. Część osób postrzega modlitwę za sprawcę jako akt miłosierdzia, zgodny z zasadami wiary. Jeden z komentujących pod postem Łukasza Wantucha napisał:

"A ja się nie dziwię. Chyba nikt bardziej nie potrzebuje Bożego Miłosierdzia ..."

Jednak dla wielu taka decyzja jest oburzająca i trudna do zaakceptowania. Pojawiły się głosy wzywające do interwencji u władz kościelnych.

"Serio? Ktoś się na to zgodził? Może trzeba i interweniować w Kurii" - czytamy w jednym z komentarzy.

Inni zwracali uwagę na bulwersujący ich zdaniem sposób sformułowania intencji mszalnej.

"A mnie bardziej bulwersuje "i zmarłych z Rodziny"! Sami nie zmarli! Powinno być "i zabitych przez niego rodzicow i siostrę" - zauważyła jedna z internautek.

Pojawiły się również wątpliwości co do autentyczności ogłoszenia i szok z powodu miejsca odprawienia nabożeństwa.

"To na pewno nie fejk? w tym kościele sa zwykle długie terminy, poza tym jest tam jakiś administrator? to jest szczyt bezczelności, że akurat w kościele Mariackim, przed którym zabijał odprawią za niego mszę. Trzeba się zwrócić do kurii" - napisał inny komentujący.

Tragedia na Rynku Głównym w Krakowie

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę Rynku i zaczął strzelać z broni automatycznej. W wyniku jego ataku śmierć poniosło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Sam sprawca zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń.

Całą sytuację były radny podsumował gorzką refleksją na temat wiary.

"Świętej Pamięci Michała Oksińskiego". Zamachowca z Krakowa. Ale może na tym polega wiara, że modlimy się też za mordercę.

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