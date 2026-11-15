Grób Eweliny utonął w kwiatach. Poruszający widok po pogrzebie ofiary zamachu

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-11-15 5:30

W sobotę, 14 listopada odbył się pogrzeb 47-letniej pani Eweliny, jednej z ofiar krwawego ataku w centrum Krakowa. Bliscy, przyjaciele oraz lokalna społeczność oddali jej ostatni hołd, składając na grobie morze kwiatów. Uwagę zwracają nie tylko przepiękne kompozycje, ale także pełne bólu napisy na szarfach oraz symboliczny wieniec z Krakowa.

W sobotę, 14 listopada odbyło się ostatnie pożegnanie 47-letniej pani Eweliny z Sędziszowa Małopolskiego. Kobieta straciła życie dokładnie tydzień wcześniej podczas dramatycznego ataku w sercu Krakowa. Kilka godzin po zakończeniu ceremonii miejsce jej spoczynku zamieniło się w prawdziwy ogród pełen symboli miłości, wdzięczności i ogromnego żalu.

Mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego oraz rodzina 47-latki wciąż nie mogą pogodzić się z tą niewyobrażalną stratą. Pani Ewelina była jedną z sześciu śmiertelnych ofiar zamachowca, który 7 listopada otworzył ogień do przechodniów z samochodu jadącego przez krakowski Rynek Główny. Wyjazd do stolicy Małopolski w gronie znajomych zakończył się niewyobrażalnym dramatem.

Mogiła utonęła w różach i liliach. Poruszające napisy na szarfach

Zdjęcia wykonane na cmentarzu tuż po zmroku, zaledwie kilka godzin po pogrzebie, chwytają za serce. Mogiła 47-latki niemal całkowicie zniknęła pod ogromną liczbą wiązanek, bukietów i okazałych wieńców. Dominują wśród nich krwistoczerwone róże, symbolizujące wielką miłość i ból po stracie, a także śnieżnobiałe lilie, chryzantemy oraz pastelowe kompozycje.

W centralnym punkcie, otoczona gęstym dywanem czerwonych róż, stoi oprawiona w ramkę fotografia uśmiechniętej pani Eweliny, przewiązana czarną krepą. Na białych i czarnych szarfach można dostrzec pełne rozpaczy słowa pożegnania od najbliższych - widnieją tam m.in. napisy: „Z wielkim żalem żegnamy Siostrę Przyjaciółki” oraz „Ostatnie pożegnanie”.

Wieniec od Prezydenta Miasta Krakowa i symboliczne balony

Wśród dziesiątek kompozycji kwiatowych wyróżnia się ogromny, biało-niebieski wieniec z liliami i chabrami, przepasany szarfą w barwach Krakowa z napisem „Prezydent Miasta Krakowa”. To wyraz solidarności i hołdu ze strony władz miasta, w którym doszło do tragedii. Tuż obok, unoszą się również czerwone i czarne balony - w tym z logo Szlachetnej Paczki, z którą zmarła była niezwykle mocno związana.

„Jeszcze kilka dni temu Ewelina była wśród nas”. Poruszające słowa podczas mszy

Pani Ewelina była doskonale znana w swoim otoczeniu jako osoba o wielkim sercu, niezwykle wrażliwa na los drugiego człowieka. Aktywnie działała jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim, niosąc bezinteresowną pomoc potrzebującym. Poruszający wpis pożegnalny opublikowali w sieci również przedstawiciele tej organizacji.

Podczas sobotniej mszy żałobnej odprawiający nabożeństwo kapłan mówił o bezsilności wobec tak nagłego i niesprawiedliwego odejścia, które brutalnie przerwało wszystkie życiowe drogi 47-latki.

Ta śmierć przyszła nagle. Jeszcze kilka dni temu Ewelina była wśród nas. Chodziła, rozmawiała, witała się z ludźmi, miała swoje plany i marzenia - mówił ksiądz podczas homilii.

Duchowny w swoim kazaniu nawiązał także do jej niezwykłej aktywności społecznej i codziennych planów, które zniknęły w ułamku sekundy.

Pewnie myślała o różnych podróżach, spotkaniach z najbliższymi i przyjaciółmi. Może planowała kolejne działania czy akcje charytatywne na rzecz ludzi albo zwierząt? A może już zastanawiała się nad następną Szlachetną Paczką? – przywoływał kapłan.

Tragedia na krakowskim Rynku Głównym

Do krwawego ataku doszło w sobotę, 7 listopada w samym sercu Krakowa. Sprawca, 24-letni mężczyzna, przemieszczając się samochodem po płycie Rynku Głównego, zaczął strzelać do przypadkowych osób. Bilans tego dramatu okazał się tragiczny - życie straciło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sam napastnik zmarł w szpitalu dwa dni później, w poniedziałek 9 listopada. Okoliczności oraz motywy jego działania wciąż są szczegółowo wyjaśniane przez prokuraturę i policję.

Pogrzeb Eweliny, ofiary zamachu w Krakowie
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