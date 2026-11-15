Grób Eweliny utonął w kwiatach. Poruszający widok po pogrzebie ofiary zamachu

W sobotę, 14 listopada odbyło się ostatnie pożegnanie 47-letniej pani Eweliny z Sędziszowa Małopolskiego. Kobieta straciła życie dokładnie tydzień wcześniej podczas dramatycznego ataku w sercu Krakowa. Kilka godzin po zakończeniu ceremonii miejsce jej spoczynku zamieniło się w prawdziwy ogród pełen symboli miłości, wdzięczności i ogromnego żalu.

Mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego oraz rodzina 47-latki wciąż nie mogą pogodzić się z tą niewyobrażalną stratą. Pani Ewelina była jedną z sześciu śmiertelnych ofiar zamachowca, który 7 listopada otworzył ogień do przechodniów z samochodu jadącego przez krakowski Rynek Główny. Wyjazd do stolicy Małopolski w gronie znajomych zakończył się niewyobrażalnym dramatem.

Mogiła utonęła w różach i liliach. Poruszające napisy na szarfach

Zdjęcia wykonane na cmentarzu tuż po zmroku, zaledwie kilka godzin po pogrzebie, chwytają za serce. Mogiła 47-latki niemal całkowicie zniknęła pod ogromną liczbą wiązanek, bukietów i okazałych wieńców. Dominują wśród nich krwistoczerwone róże, symbolizujące wielką miłość i ból po stracie, a także śnieżnobiałe lilie, chryzantemy oraz pastelowe kompozycje.

W centralnym punkcie, otoczona gęstym dywanem czerwonych róż, stoi oprawiona w ramkę fotografia uśmiechniętej pani Eweliny, przewiązana czarną krepą. Na białych i czarnych szarfach można dostrzec pełne rozpaczy słowa pożegnania od najbliższych - widnieją tam m.in. napisy: „Z wielkim żalem żegnamy Siostrę Przyjaciółki” oraz „Ostatnie pożegnanie”.

Wieniec od Prezydenta Miasta Krakowa i symboliczne balony

Wśród dziesiątek kompozycji kwiatowych wyróżnia się ogromny, biało-niebieski wieniec z liliami i chabrami, przepasany szarfą w barwach Krakowa z napisem „Prezydent Miasta Krakowa”. To wyraz solidarności i hołdu ze strony władz miasta, w którym doszło do tragedii. Tuż obok, unoszą się również czerwone i czarne balony - w tym z logo Szlachetnej Paczki, z którą zmarła była niezwykle mocno związana.

„Jeszcze kilka dni temu Ewelina była wśród nas”. Poruszające słowa podczas mszy

Pani Ewelina była doskonale znana w swoim otoczeniu jako osoba o wielkim sercu, niezwykle wrażliwa na los drugiego człowieka. Aktywnie działała jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim, niosąc bezinteresowną pomoc potrzebującym. Poruszający wpis pożegnalny opublikowali w sieci również przedstawiciele tej organizacji.

Podczas sobotniej mszy żałobnej odprawiający nabożeństwo kapłan mówił o bezsilności wobec tak nagłego i niesprawiedliwego odejścia, które brutalnie przerwało wszystkie życiowe drogi 47-latki.

Ta śmierć przyszła nagle. Jeszcze kilka dni temu Ewelina była wśród nas. Chodziła, rozmawiała, witała się z ludźmi, miała swoje plany i marzenia - mówił ksiądz podczas homilii.

Duchowny w swoim kazaniu nawiązał także do jej niezwykłej aktywności społecznej i codziennych planów, które zniknęły w ułamku sekundy.

Pewnie myślała o różnych podróżach, spotkaniach z najbliższymi i przyjaciółmi. Może planowała kolejne działania czy akcje charytatywne na rzecz ludzi albo zwierząt? A może już zastanawiała się nad następną Szlachetną Paczką? – przywoływał kapłan.

Tragedia na krakowskim Rynku Głównym

Do krwawego ataku doszło w sobotę, 7 listopada w samym sercu Krakowa. Sprawca, 24-letni mężczyzna, przemieszczając się samochodem po płycie Rynku Głównego, zaczął strzelać do przypadkowych osób. Bilans tego dramatu okazał się tragiczny - życie straciło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sam napastnik zmarł w szpitalu dwa dni później, w poniedziałek 9 listopada. Okoliczności oraz motywy jego działania wciąż są szczegółowo wyjaśniane przez prokuraturę i policję.