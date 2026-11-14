„Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy” - te słowa szczególnie wybrzmiały podczas ostatniego pożegnania 47-letniej Eweliny. Kobieta związana ze Szlachetną Paczką zginęła w tragicznym ataku na krakowskim Rynku Głównym. W sobotę, 14 listopada, w Sędziszowie Małopolskim odbyły się uroczystości pogrzebowe. W trakcie homilii ksiądz przywołał wspomnienia o jej dobroci, codziennych planach i zaangażowaniu w pomaganie innym.

Ewelina była osobą, która nie pozostawała obojętna na potrzeby innych

47-letnia Ewelina pochodziła z Sędziszowa Małopolskiego. Angażowała się w działalność Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim. Osoby, które ją znały, zapamiętały ją jako człowieka wrażliwego na krzywdę innych, chętnego do pomocy i zaangażowanego w działania społeczne.

Podczas uroczystości pogrzebowych kapłan zwrócił uwagę na to, jak trudna do zrozumienia jest śmierć, która przychodzi niespodziewanie i odbiera człowiekowi możliwość realizowania dalszych planów.

Ta śmierć przyszła nagle. Jeszcze kilka dni temu Ewelina była wśród nas. Chodziła, rozmawiała, witała się z ludźmi, miała swoje plany i marzenia - mówił ksiądz podczas homilii.

Duchowny zastanawiał się również, co mogło wypełniać jej myśli w ostatnich dniach życia. Wspominał o podróżach, spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi oraz kolejnych przedsięwzięciach, które być może chciała zrealizować.

Pewnie myślała o różnych podróżach, spotkaniach z najbliższymi i przyjaciółmi. Może planowała kolejne działania czy akcje charytatywne na rzecz ludzi albo zwierząt? A może już zastanawiała się nad następną Szlachetną Paczką? - przywoływał kapłan.

Te słowa szczególnie mocno przypominały o tym, jak wiele codziennych spraw i marzeń zostało przerwanych przez tragedię.

„Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy”

Jednym z najbardziej poruszających fragmentów homilii było wspomnienie wypowiedzi przyjaciela Eweliny ze Szlachetnej Paczki. Ksiądz przytoczył słowa, które wcześniej pojawiły się w mediach. Krótkie zdanie bardzo wyraźnie pokazywało, jaką osobą była 47-latka i co wyróżniało ją w kontaktach z innymi ludźmi.

Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy – zacytował duchowny wypowiedź przyjaciela kobiety.

Kapłan podkreślił, że właśnie dlatego uczestnicy pogrzebu chcą ofiarować Ewelinie coś, co ma szczególne znaczenie w perspektywie wiary.

– Dlatego chcemy dzisiaj spojrzeć na tę sytuację głębiej i złożyć jej największy dar, jaki możemy ofiarować – dar modlitwy. Nie ma dzisiaj nic większego i bardziej potrzebnego – powiedział.

Zaznaczył także, że modlitwa ma znaczenie nie tylko dla zmarłej, ale również dla jej pogrążonych w żałobie bliskich.

„Dlaczego musiała odejść tak nagle i w tak tragicznych okolicznościach?”

W trakcie homilii ksiądz odniósł się również do pytań, które pojawiają się w obliczu nagłej i tragicznej straty. Zwrócił uwagę na cierpienie rodziny, przyjaciół i wszystkich osób, które przyszły pożegnać Ewelinę.

Kolejna śmierć przyszła bardzo niespodziewanie i tragicznie. Dotknęła rodziców, siostrę z mężem i dziećmi, przyjaciół, kolegów, mieszkańców tego miasta, ale pewnie także wszystkich, którzy tylko o niej usłyszeli – mówił kapłan.

„Kiedy wstajemy rano, nigdy nie wiemy, czy doczekamy wieczora”

Kapłan mówił także o nieprzewidywalności ludzkiego losu. Podkreślił, że człowiek nie ma pewności, co przyniesie kolejny dzień, dlatego tak ważne jest odpowiedzialne i pełne przeżywanie każdego momentu.

– Popatrzcie, bracia i siostry. Kiedy wstajemy rano, nigdy nie wiemy, czy doczekamy wieczora. A gdy kładziemy się spać, nie wiemy, czy obudzimy się następnego dnia – mówił podczas homilii.

Wskazał, że nagła śmierć powinna skłaniać do refleksji nad własnym życiem i relacjami z innymi ludźmi.

– Powinna przypominać, by czas, który Pan Bóg daje nam na ziemi, wykorzystać jak najlepiej, jak najpełniej – podkreślił duchowny.

W jego słowach pojawiło się również odwołanie do chrześcijańskiej nadziei. Ksiądz zaznaczył, że nawet w obliczu śmierci, która wydaje się niezrozumiała i niesprawiedliwa, wierzący mogą szukać pocieszenia w obietnicy życia wiecznego.

– Ale wróćmy do pierwszego czytania. Ponownie usłyszeliśmy w nim, że sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek – przypomniał.

47-latka była jedną z ofiar tragedii w Krakowie

Ewelina zginęła podczas tragicznego ataku, do którego doszło na krakowskim Rynku Głównym. Według przekazanych informacji 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie zaczął strzelać z broni automatycznej.

W wyniku zdarzenia śmierć poniosło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się również dwaj policjanci oraz napastnik, który zmarł w szpitalu w poniedziałek.

Podczas pogrzebu w Sędziszowie Małopolskim szczególnie mocno wybrzmiało wspomnienie o tym, jak Ewelina traktowała innych. Jej zaangażowanie w pomoc potrzebującym stało się jednym z najważniejszych elementów pożegnania. Słowa przyjaciela przytoczone przez księdza przypomniały wszystkim, że pozostawiła po sobie pamięć osoby, która dostrzegała potrzeby drugiego człowieka.