Dorożki wracają na Rynek Główny w Krakowie. Ranni w zamachu wciąż walczą o zdrowie

Dorożki na Rynku Głównym w Krakowie znów wożą turystów

W samym sercu stolicy Małopolski ponownie pojawiły się zaprzęgi konne. Dokładnie tydzień po tragicznym zamachu na Rynku Głównym, dorożki od dzisiaj znowu wożą turystów, co dla samych przewoźników wiąże się z olbrzymimi emocjami.

„Myślę, że dzisiejszy powrót na Rynek jest takim symbolem, że mimo bólu, strachu i złości musimy powoli wracać do normalności. To nie znaczy, że zapomnieliśmy o tej tragedii, która się wydarzyła, ale wierzymy, że nawet z najgorszego wydarzenia da się podnieść i iść dalej” – powiedział w rozmowie z Radiem Eska Eryk Nęcek, reprezentujący Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich.

Środowisko krakowskich powożących zwraca uwagę, że dramatyczne wydarzenia na Rynku Głównym uderzyły w nich bezpośrednio. Podczas sobotniej strzelaniny obrażenia odniosło czterech dorożkarzy. Jedna z poszkodowanych osób wyszła już ze szpitala, natomiast pozostała trójka wciąż toczy walkę o powrót do pełni sił.

„Jeśli chodzi o moją ciocię Agnieszkę to w dalszym ciągu niektóre odłamki tkwią w dłoni oraz w nodze, więc tu będą konieczne dalsze operacje. Jeśli chodzi o Piotra to na szczęście się obudził, jego stan dzięki Bogu jest już lepszy, jeśli chodzi o Asię to też czeka ją kolejna operacja. W najbliższych tygodniach niestety nie będą w stanie opuścić szpitala” – relacjonuje Eryk Nęcek.

W Internecie cały czas prowadzona jest kwesta na pokrycie kosztów leczenia poszkodowanych przewoźników, a dotychczas udało się zgromadzić ponad 630 tysięcy złotych.

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Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich o powrocie do pracy po strzelaninie

W tym momencie na krakowskim rynku pojawiły się zaledwie dwie dorożki. Zarówno mieszkańcy miasta, jak i odwiedzający je turyści, będą musieli jeszcze trochę poczekać na powrót kolejnych zaprzęgów.

„Wszystkim dorożkarzom z którymi rozmawiałem jest ciężko, niektórzy nie są jeszcze gotowi, ale dzisiaj chcemy zapoczątkować ten powolny powrót do normalności, aby przywrócić tutaj naszą obecność. Myślę, że może to pomóc i pokazać innym, że ten Kraków wróci kiedyś” – podsumowuje reprezentant Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.