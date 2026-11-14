Szlachetna Paczka wystartowała. Darczyńcy pilnie poszukiwani

Kolejna edycja Szlachetnej Paczki przed nami

Baza rodzin otwarta, a darczyńcy pilnie poszukiwani. W Krakowie w sobotę, 14 listopada ruszyła 26. edycja Szlachetnej Paczki. Na stronie internetowej akcji można wybrać potrzebującą rodzinę i zacząć przygotowywanie świątecznego podarunku. Obecnie w bazie jest ponad 11 tysięcy rodzin, które czekają na darczyńców.

- Już znamy historię tych kilkunastu tysięcy rodzin, możemy na naszej stronie wybrać taką rodzinę i przygotować dla niej paczkę. Rok temu dla jednej rodziny jedną paczkę szykowała średnio 27 osób. Zachęcamy do tego, bo nikt nie powinien zostać bez pomocy na święta - mówi Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia odpowiadającego za organizację Szlachetnej Paczki.

"Sukces jest gwarantowany"

- To jest coś niesamowitego, że w tym działaniu sukces, który możemy odnieść jest gwarantowany i on jest prawdopodobne jeszcze bardziej potrzebny tym ludziom, którym pomagamy, niż nam samym był potrzebny sukces sportowy - mówi Robert Korzeniowski, ikona polskiego sportu i czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, który wspiera akcję.

Paczki do potrzebujących trafią tradycyjnie w „Weekend cudów”, który w tym roku odbędzie się w tym roku 12 i 13 grudnia. Tylko w ubiegłym roku pomoc otrzymało prawie 20 tysięcy rodzin, łączna wartość przekazanych paczek przekroczyła 84 milionów zł. Więcej na www. szlachetnapaczka.pl

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