Szlachetna Paczka wystartowała. Darczyńcy pilnie poszukiwani

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
Michał Henkel
2026-11-14 10:08

Wielkie serca znów w akcji! Właśnie wystartowała 26. edycja Szlachetnej Paczki, otwierając bazę potrzebujących rodzin. Na stronie internetowej projektu już czeka ponad 11 tysięcy adresów, dla których można przygotować świąteczne podarunki. Organizatorzy pilnie poszukują darczyńców, by w „Weekend Cudów” nikt nie został bez pomocy.

Wolontariuszka w koszulce Szlachetnej Paczki niesie prezent do samochodu. O starcie akcji przeczytasz na SE.
Autor: Szlachetna Paczka/ Facebook

Kolejna edycja Szlachetnej Paczki przed nami

Baza rodzin otwarta, a darczyńcy pilnie poszukiwani. W Krakowie w sobotę, 14 listopada ruszyła 26. edycja Szlachetnej Paczki. Na stronie internetowej akcji można wybrać potrzebującą rodzinę i zacząć przygotowywanie świątecznego podarunku. Obecnie w bazie jest ponad 11 tysięcy rodzin, które czekają na darczyńców.

- Już znamy historię tych kilkunastu tysięcy rodzin, możemy na naszej stronie wybrać taką rodzinę i przygotować dla niej paczkę. Rok temu dla jednej rodziny jedną paczkę szykowała średnio 27 osób. Zachęcamy do tego, bo nikt nie powinien zostać bez pomocy na święta - mówi Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia odpowiadającego za organizację Szlachetnej Paczki.

"Sukces jest gwarantowany"

- To jest coś niesamowitego, że w tym działaniu sukces, który możemy odnieść jest gwarantowany i on jest prawdopodobne jeszcze bardziej potrzebny tym ludziom, którym pomagamy, niż nam samym był potrzebny sukces sportowy - mówi Robert Korzeniowski, ikona polskiego sportu i czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, który wspiera akcję.

Paczki do potrzebujących trafią tradycyjnie w „Weekend cudów”, który w tym roku odbędzie się w tym roku 12 i 13 grudnia. Tylko w ubiegłym roku pomoc otrzymało prawie 20 tysięcy rodzin, łączna wartość przekazanych paczek przekroczyła 84 milionów zł. Więcej na www. szlachetnapaczka.pl

Szlachetna Paczka. Weekend cudów w Lesznie.
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Świętokrzyskie: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy
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