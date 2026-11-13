Lekarz, który ratował policjanta w Krakowie, mówi wprost. „To było rażąco nieprawdziwe”

Dramatyczne sceny rozegrały się 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym. Na płytę rynku wjechał wówczas samochodem 24-letni zamachowiec, który chwilę później zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Bilans tego krwawego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz 15 rannych. W gronie poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji, którzy podjęli pościg za napastnikiem.

Pomocy poszkodowanym na miejscu tragedii udzielali między innymi dr Mateusz Wierdak oraz prof. Michał Pędziwiatr. Medycy zareagowali bez chwili wahania. Najpierw podjęli walkę o życie rannego z broni palnej policjanta, a w dalszej kolejności zaangażowali się w koordynowanie transportu medycznego dla innych ofiar.

Chirurg zdecydował się ponownie zabrać głos w sprawie tamtych wydarzeń. W długiej rozmowie z portalem Interia dr Wierdak skomentował falę krytyki, jaka spadła na policję. Lekarz otwarcie przyznał, że największe wzburzenie wywołują w nim sugestie, według których w miejscu ataku zabrakło funkcjonariuszy.

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Dr Mateusz Wierdak odpowiada na krytykę policji po zamachu w Krakowie

Tuż po krakowskiej tragedii w sieci zaczęły pojawiać się komentarze uderzające w szybkość działania służb. Część internautów twierdziła wręcz, że w momencie wybuchu dramatu na rynku w ogóle nie było mundurowych. Dr Mateusz Wierdak stanowczo odrzucił te oskarżenia, zaznaczając, że sam przebywał tuż obok miejsca ataku i na własne oczy obserwował pracę policjantów.

„Równolegle pojawiły się opinie, że na miejscu nie było policji. To było tak rażąco nieprawdziwe i oszczercze. Ja znajdowałem się jakieś 40-50 metrów od miejsca strzelaniny, a zanim zdążyłem tam dobiec, policja już zabezpieczała teren. Jak więc można było mówić, że policji nie było?” – mówił chirurg w rozmowie z Interią.

Chirurg z dużym wzburzeniem odniósł się do powielania doniesień, które według niego całkowicie mijają się z prawdą. Podkreślił przy tym, jak ważna jest odpowiedzialność za słowo podczas komentowania tak dramatycznych zajść. W jego opinii przedstawiciele mediów powinni konsultować swoje hipotezy ze specjalistami, a nie podawać niesprawdzone tezy jako pewnik.

Mnie w ogóle bardzo denerwuje, kiedy osoby absolutnie niekompetentne wypowiadają się na tematy, na których się nie znają – podkreślił.

Dr Mateusz Wierdak o traumie po strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie

W wywiadzie dla Interii dr Wierdak poruszył także temat psychicznych kosztów udziału w tamtych wydarzeniach. Medyk wyznał, że największy ciężar emocjonalny odczuł dopiero po zakończeniu działań ratunkowych. Podczas samej akcji nie było bowiem miejsca na analizowanie sytuacji, gdyż cała jego uwaga skupiała się na walce o życie poszkodowanych.

Dopiero po wszystkim lekarz zaczął analizować alternatywne scenariusze zakończenia całej akcji. Największy niepokój budziła w nim wizja potencjalnego linczu w internecie w sytuacji, gdyby sprawca ataku przeżył, a jeden z postrzelonych funkcjonariuszy stracił życie.

Specjalista żywił obawy, że przy takim obrocie spraw zarówno on, jak i inni medycy staliby się celem ataków za to, że ratowali także życie samego zamachowca.

I co wtedy? Miałbym się tłumaczyć, dlaczego ratowaliśmy człowieka? To nigdy nie jest sytuacja do tłumaczenia. Postępowałem tak, jak nakazuje mi mój zawodowy obowiązek oraz lekarski odruch – powiedział.

Jednocześnie dr Wierdak zaznaczył, że w jego ocenie zarówno służby, jak i wszystkie osoby biorące udział w akcji ratunkowej spisały się bez zarzutu. Chirurg jest przekonany, że to właśnie błyskawiczna interwencja mundurowych pozwoliła mocno ograniczyć liczbę poszkodowanych. Jak sam podsumował, skutki tego zamachu mogły być o wiele bardziej opłakane.