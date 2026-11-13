Znamy datę pogrzebu zamordowanej rodziny zamachowca z Krakowa. Bliscy podjęli dramatyczną decyzję

Ostatnie pożegnanie w rodzinnych stronach

Rodzina Michała Oksińskiego zginęła we własnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, na kilka godzin przed tym, jak 24-latek wyruszył do Krakowa, by otworzyć ogień do przypadkowych przechodniów w rejonie Rynku Głównego.

Uroczystości pogrzebowe 53-letniego Janusza, 51-letniej Renaty oraz 21-letniej Magdy odbędą się w najbliższy poniedziałek na cmentarzu parafialnym w Waśniowie - informuje Radio ESKA. Mimo, że ofiary na co dzień mieszkały w Ostrowcu Świętokrzyskim, wszyscy pochodzili z Waśniowa, gdzie mieszkają ich krewni.

Rodzina odcina się od sprawcy. Kto pochowa 24-latka?

Krewni zamordowanych podjęli trudną i jednocześnie stanowczą decyzję - nie zamierzają organizować pochówku 24-letniego Michała Oksińskiego, który zginął w poniedziałek w wyniku ran odniesionych podczas policyjnej obławy i strzelaniny. W takiej sytuacji, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nieodebrane przez bliskich zwłoki mogą trafić do celów naukowych i dydaktycznych uczelni medycznej. Jeśli tak się nie stanie, pogrzeb musi zorganizować gmina właściwa dla miejsca zgonu – w tym przypadku jest to Kraków.

Sprawą zajęła się już krakowska Prokuratura Krajowa, która prowadzi główne śledztwo, jednak nie udziala informacji na temat pogrzebu Michała Oksińskiego.

– Jest to w tej chwili procedowane, ale nie będziemy na ten temat przekazywać żadnych informacji – ucina w rozmowie z Wirtualną Polską prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Polska żegna kolejne ofiary krwawego ataku

W różnych częściach kraju trwają już pożegnania osób, które straciły życie podczas ataku na krakowskim Rynku Głównym. W czwartek na cmentarzu w Zielonkach pochowano 61-letnią Dorotę. Tego samego dnia w Chodzieży, skąd pochodziła 53-letnia Izabela, odbył się marsz ciszy. Daty pogrzebu jednak nie podano do publicznej wiadomości.

W sobotę w Kraśniku pochowany zostanie 55-letni Robert, a w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się pogrzeb 47-letniej Eweliny.

W zamachu w Krakowie zginęli również obcokrajowcy: 51-letnia Huberta z Austrii i 32-letni James z Wielkiej Brytanii. Ich ciała zostaną przekazane rodzinom w ich ojczyznach.

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