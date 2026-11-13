Akcja kontrterrorystów i Łowców Cieni w Kielcach. Zatrzymany obywatel Bułgarii podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Spis treści Łowcy Cieni i kontrterroryści w Kielcach zatrzymali mężczyznę ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania

Łowcy Cieni i kontrterroryści w Kielcach zatrzymali mężczyznę ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania

Wczoraj (12.11) policjanci z kieleckiego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji wraz z funkcjonariuszami Komendy Głównej Policji wpadli na trop 52-letniego Bułgara. Ustalono, że mężczyzna, ścigany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, może ukrywać się na obszarze województwa świętokrzyskiego. Według ustaleń „Łowców Cieni”, niemieckie organy ścigania poszukują obcokrajowca w związku ze zdarzeniem z końca ubiegłego miesiąca, kiedy to miał on usiłować dokonać zabójstwa powiązanego z rozbojem z użyciem broni palnej.

„Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Szybko ustalili, że poszukiwany przebywa w Kielcach. Ze względu na podejrzenie, że mężczyzna może posiadać broń, do realizacji zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Kielcach. Finał działań nastąpił przed godziną 16.00 na jednym z parkingów w kieleckim osiedlu KSM. To właśnie tam policjanci przeprowadzili dynamiczną realizację. 52-latek został obezwładniony i zatrzymany, a następnie trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych” – przekazuje Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Na dzisiaj zaplanowano doprowadzenie zatrzymanego obywatela Bułgarii do kieleckiej Prokuratury Okręgowej. Po zakończeniu tam wszystkich wymaganych procedur, 52-letni mężczyzna w policyjnej eskorcie stanie przed sądem, do którego należy decyzja w kwestii zastosowania wobec niego tymczasowego aresztu. W dalszej kolejności zapadnie rozstrzygnięcie dotyczące wydania podejrzanego niemieckim śledczym.