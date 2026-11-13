Policja zajmuje się bramkarzem, który śmiertelnie faulował. Prokuratura mówi o karze

Do tragicznego wypadku doszło 2 listopada w doliczonym czasie gry, przy stanie 2:2 w meczu CD Tenerife - FC Andorra, kiedy bramkarz gości Jesus Owono uderzył w wyskoku kolanem w klatkę piersiową Jesusa de Miguela. Doszło do zatrzymania akcji serca. Ratownicy przez kilkanaście minut prowadzili reanimację na oczach kibiców i rodziny zawodnika - na meczu była jego żona oraz córka. Następnie przewieziono go do szpitala. Mimo początkowej stabilizacji stan zdrowia piłkarza gwałtownie się pogorszył i zmarł rano 3 listopada.

Bramkarz, który śmiertelnie faulował Jesúsa de Miguela, przerwał milczenie! Poruszające słowa

Ta tragedia wstrząsnęła całym piłkarskim światem, a zwłaszcza sprawcą faulu, Jesusem Owono.

Od Owono będzie zależało, kiedy i czy w ogóle wróci do gry. Jest głęboko poruszony. Damy mu przestrzeń, aby mógł w pełni swobodnie zdecydować. Może podjąć tę decyzję w dowolnym momencie, gdy uzna, że nadszedł właściwy czas i poczuje się na to gotowy. To dla niego bardzo delikatna sytuacja

- oznajmił trener drugoligowego FC Andorra, Carles Manso. W sobotę jego drużyna zagra pierwszy mecz po tragedii na Teneryfie.

Wisła - Cracovia: Są kary po derbach Krakowa! Mateusz Klich zdyskwalifikowany

Pogrzeb piłkarza Jesusa de Miguela [Zdjęcia]

46

Policja wszczęła dochodzenie w sprawie ewentualnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Zgodnie z hiszpańskim prawem, każdy zgon z przyczyn nienaturalnych, w tym wypadków, podlega badaniu przez organy wymiaru sprawiedliwości. Prokuratorzy zaznaczyli jednak, że wszczęcie postępowania karnego jest mało prawdopodobne.

Owono przebywa obecnie w otoczeniu bliskich przyjaciół i rodziny.

- Jako osoba najbardziej zaangażowana w to zdarzenie, mierzy się on z niezwykle złożonym wyzwaniem. Musimy uszanować jego osobisty proces przeżywania tej sytuacji i jego prywatność. Prawdopodobnie przechodzi przez jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. Nasza rola sprowadza się do tego, by być przy nim i oferować mu wszelkie możliwe wsparcie - powiedział szkoleniowiec jego drużyny.

Klub z Andory zagra w sobotę na wyjeździe z Almerią.