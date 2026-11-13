Policja zajmuje się bramkarzem, który śmiertelnie faulował. Prokuratura mówi o karze

Kamil Heppen
Kamil Heppen
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-11-13 9:06

Jesus Owono to bramkarz, którego brutalny faul doprowadził do śmierci Jesusa de Miguela. Jego klub FC Andorra szykuje się do pierwszego meczu po tej tragedii bez głęboko poruszonego sprawcy, którego dalsza kariera wisi na włosku. Sprawą śmiertelnego faulu zajmuje się także policja, ale prokuratura tonuje nastroje wokół sprawy.

Bramkarz Jesus Owono uderza kolanem w klatkę piersiową piłkarza. Obok miniatura z twarzą Owono. Więcej przeczytasz na SE.
Autor: East News/ Associated Press

Do tragicznego wypadku doszło 2 listopada w doliczonym czasie gry, przy stanie 2:2 w meczu CD Tenerife - FC Andorra, kiedy bramkarz gości Jesus Owono uderzył w wyskoku kolanem w klatkę piersiową Jesusa de Miguela. Doszło do zatrzymania akcji serca. Ratownicy przez kilkanaście minut prowadzili reanimację na oczach kibiców i rodziny zawodnika - na meczu była jego żona oraz córka. Następnie przewieziono go do szpitala. Mimo początkowej stabilizacji stan zdrowia piłkarza gwałtownie się pogorszył i zmarł rano 3 listopada.

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Ta tragedia wstrząsnęła całym piłkarskim światem, a zwłaszcza sprawcą faulu, Jesusem Owono.

 Od Owono będzie zależało, kiedy i czy w ogóle wróci do gry. Jest głęboko poruszony. Damy mu przestrzeń, aby mógł w pełni swobodnie zdecydować. Może podjąć tę decyzję w dowolnym momencie, gdy uzna, że nadszedł właściwy czas i poczuje się na to gotowy. To dla niego bardzo delikatna sytuacja

- oznajmił trener drugoligowego FC Andorra, Carles Manso. W sobotę jego drużyna zagra pierwszy mecz po tragedii na Teneryfie.

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Pogrzeb piłkarza Jesusa de Miguela [Zdjęcia]

Pogrzeb piłkarza Jesusa de Miguela
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Policja wszczęła dochodzenie w sprawie ewentualnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Zgodnie z hiszpańskim prawem, każdy zgon z przyczyn nienaturalnych, w tym wypadków, podlega badaniu przez organy wymiaru sprawiedliwości. Prokuratorzy zaznaczyli jednak, że wszczęcie postępowania karnego jest mało prawdopodobne.

Owono przebywa obecnie w otoczeniu bliskich przyjaciół i rodziny.

- Jako osoba najbardziej zaangażowana w to zdarzenie, mierzy się on z niezwykle złożonym wyzwaniem. Musimy uszanować jego osobisty proces przeżywania tej sytuacji i jego prywatność. Prawdopodobnie przechodzi przez jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. Nasza rola sprowadza się do tego, by być przy nim i oferować mu wszelkie możliwe wsparcie - powiedział szkoleniowiec jego drużyny.

Klub z Andory zagra w sobotę na wyjeździe z Almerią.

 
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