Raszyn zamiast Monte Carlo. Wybór, który wiele mówi

Gdy sportowcy osiągają globalny sukces i zarabiają fortunę, ich naturalnym krokiem wydaje się przeprowadzka do raju podatkowego, takiego jak Monte Carlo. Tą drogą poszedł chociażby Hubert Hurkacz. Iga Świątek, mimo że jej zarobki na korcie dawno przekroczyły sto milionów złotych, podjęła zupełnie inną decyzję. Jej dom i życiowa baza wciąż znajdują się w Polsce, w podwarszawskim Raszynie.

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Analizując zdjęcia, które tenisistka od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że jej dom to przede wszystkim miejsce odpoczynku, a nie manifestacja bogactwa. Wnętrza są przytulne, funkcjonalne i celowo pozbawione ostentacyjnego luksusu. Nie znajdziemy tam złotych klamek ani mebli od najdroższych projektantów. To świadomy wybór, który pokazuje, że mimo statusu multimilionerki, wciąż stawia na normalność i bliskość rodziny.

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Sekret sukcesu? Uziemienie i psychiczny azyl

Nieustanne podróże, gigantyczna presja i życie na walizkach to codzienność jednej z najlepszych tenisistek świata. Właśnie dlatego posiadanie miejsca, do którego zawsze można wrócić i odciąć się od zgiełku, jest absolutnie bezcenne. Dla Igi Świątek takim azylem jest dom w Raszynie. To tam, w przerwach między turniejami, może naładować baterie, spędzić czas z bliskimi i po prostu poczuć się sobą, a nie globalną marką.

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Pozostanie w Polsce to nie tylko sentyment, ale również kluczowy element strategii, która pozwala jej zachować psychiczną równowagę. To właśnie ta normalność i uziemienie mogą być jednym z sekretów jej niezwykłej odporności psychicznej na korcie. Zamiast blichtru zagranicznych kurortów, woli spokój i prywatność, które dają jej siłę do kolejnych sportowych wyzwań. Oczywiście, nie oznacza to, że Świątek stroni od wygód. Podczas turniejów i wakacji zatrzymuje się w luksusowych hotelach, ale jest to nagroda za tytaniczną pracę. Na co dzień jej życiowe wybory pokazują, że potrafi doskonale oddzielić świat wielkiego sportu od prywatności, w której najważniejsze są wartości wyniesione z domu.

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