Prawie 0 stopni w Polsce, a Anastazja Kuś zrzuciła ubrania i poszła na całość! WOW

Pogoda w całym kraju staje się coraz bardziej surowa. Termometry w wielu regionach zbliżają się już do zera stopni Celsjusza, a w niektórych miejscach krajobraz zdążył zabielić pierwszy w tym sezonie śnieg. Większość osób w takich warunkach najchętniej nie wychodziłaby spod ciepłego koca z kubkiem gorącej herbaty w dłoni. Zupełnie inne podejście zaprezentowała jednak utalentowana biegaczka Anastazja Kuś, która w Święto Niepodległości postanowiła postawić na ekstremalne hartowanie organizmu!

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Prawie 0 stopni, a Anastazja Kuś zrzuciła ubrania i morsowała

Na opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych filmiku widać, jak 19-letnia zawodniczka – mimo przenikliwego zimna i wiatru – z szerokim uśmiechem na twarzy zrzuca odzież wierzchnią i wchodzi do wody w samym stroju kąpielowym, czapce i rękawiczkach! Z brzegu przyglądały się temu ciepło ubrane osoby spacerujące po plaży.

Po wyrazie twarzy Anastazji trudno było dostrzec jakiekolwiek oznaki dyskomfortu, choć samo wejście do wody wymagało od niej silnej woli. Lekkoatletka potrafiła jednak zachować pełną kontrolę nad własnym ciałem nawet w takiej sytuacji!

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Morsowanie to od kilku sezonów prawdziwy hit wśród polskich gwiazd sportu, ale dla lekkoatletów ma ono również wymiar czysto praktyczny. Kąpiele w zimnej wodzie przyspieszają regenerację mięśni po ciężkich treningach, wzmacniają odporność i świetnie hartują psychikę przed nadchodzącym sezonem halowym. Możemy spodziewać się, że w najbliższym czasie wielu zawodników pójdzie w ślady naszej mistrzyni świata juniorów w biegu na 400 metrów!

Zdjęcia z morsowania Anastazji Kuś i nie tylko znajdziesz w naszej galerii.