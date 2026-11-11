Duże piersi Georginy Rodriguez aż wylewały się z obcisłego topu! Zdjęcia wywołały poruszenie

Georgina Rodriguez zaprezentowała swoją niesamowitą figurę w obcisłym stroju. Nie omieszkała też dodać do zdjęć linku do Mimoa – marki odzieży fitness, którą założyła kilka miesięcy temu. Hiszpańsko-argentyńska piękność, która wyszła za Cristiano Ronaldo w sierpniu po 10 latach związku, doskonale wie, jak promować swoje produkty. Robi to w roli modelki, eksponując swoje kobiece kształty.

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Żona Cristiano Ronaldo często publikuje na Instagramie zmysłowe kadry, eksponując swoje krągłości. Odważne zdjęcia wywołują lawinę komentarzy. Wśród nich nie brakuje krytycznych i nieprzyjemnych głosów hejterów. Tak było na przykład, kiedy piękność zamieściła na Instagramie wakacyjne zdjęcia z wakacji. Georgina Rodriguez w płomiennym poście zareagowała wtedy na tę nagonkę.

"Moje ciało znów staje się tematem. I wtedy się zastanawiam… gdzie jest standard? Kto decyduje, jakie ciało jest „prawidłowe”? Czy naprawdę nadal myślimy, że szczęście ma rozmiar?" - napisała narzeczona Cristiano Ronaldo. "Kocham swoje krągłości. Kocham wolność życia w ciele, które wybieram. W ciele, które mnie podtrzymuje, które pozwoliło mi przytulać, tworzyć życie, upadać i znów się podnosić. Ciało, które zasługuje na szacunek, miłość i wdzięczność we wszystkich swoich wersjach" - dodała Georgina Rodriguez.

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