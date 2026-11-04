Słynna golfistka zaskoczyła odważnymi zdjęciami na jachcie! Poruszenie w sieci, "perfekcyjna"

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-11-04 20:32

Gwiazda golfa Charley Hull zaskoczyła fanów serią odważnych zdjęć w bikini, prezentując swoją niesamowitą figurę. Gorące fotki wykonano na jachcie koło Ibizy w ramach sesji dla synnego wydawnictwa "Sports Ilustrated Swimsuit".

Charley Hull to angielska profesjonalna golfistka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci damskiego golfa. Piękna 30-latka na koncie ma dziewięć zawodowych zwycięstw – trzy na LPGA Tour i pięć na Ladies European Tour. W lutym 2026 roku osiągnęła najwyższą pozycję w karierze – trzecie miejsce w światowym rankingu. Jest stałą członkinią reprezentacji Europy w Solheim Cup i jedną z ulubienic kibiców dzięki charyzmie i charakterystycznemu stylowi.

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Teraz Charley Hull zachwyciła fanów, prezentując swoją wysportowaną sylwetkę podczas rejsu prywatnym jachtem. Słynna golfistka wzięła udział w sesji zdjęciowej dla "Sports Illustrated". Opublikowała serię zdjęć w bikini, a zachwyceni fani pośpieszyli z komplementami.

"Perfekcyjna!" - napisał jeden.

"Powinnaś wydać cały kalendarz!" - zachwycał się drugi.

GALERIA: Seksowna golfistka Charley Hull pokazała się w bikini

Piękna golfistka Charley Hull
Galeria zdjęć 25
 
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