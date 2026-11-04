Potężny wybuch i pożar domu w Kaczorach. Szukali kobiety pod gruzami

Eksplozja w domu jednorodzinnym

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb po godz. 17.30. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Strażacy po przybyciu na miejsce potwierdzili, że doszło do wybuchu w wolnostojącym domu jednorodzinnym. Według wstępnych ustaleń przyczyną eksplozji mógł być gaz.

Mł. kpt. Mateusz Kentzer z Państwowej Straży Pożarnej w Pile przekazał w rozmowie z RMF FM, że po wybuchu budynek został poważnie uszkodzony, a ogień objął jego część.

Poparzony mężczyzna trafił do szpitala

Przed budynkiem ratownicy odnaleźli mężczyznę z rozległymi oparzeniami. Poszkodowany miał przekazać strażakom, że w środku znajduje się jeszcze jedna osoba. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym ranny został przetransportowany do szpitala.

Jak przekazał TVN24, w chwili wybuchu w domu miały przebywać dwie osoby w wieku około 50-60 lat.

Poszukiwania kobiety pod gruzami

Najbardziej dramatycznym elementem akcji były poszukiwania kobiety, która znajdowała się wewnątrz budynku. Strażacy prowadzili działania jednocześnie na dwóch frontach: gasili pożar i przeszukiwali zawalone części domu. O możliwości przebywania kobiety pod gruzowiskiem mówił mł. kpt. Kentzer w rozmowie z Wirtualną Polską.

TVN24 poinformował, że ratownikom udało się później odnaleźć drugą osobę. Kobieta była nieprzytomna, a na miejscu rozpoczęto udzielanie jej pomocy. Do Kaczor skierowano drugi śmigłowiec LPR.

Na miejscu pracowały liczne siły ratunkowe

Według informacji przekazywanych przez lokalne służby, w działaniach uczestniczyło około dziesięciu zastępów straży pożarnej. Ratownicy zabezpieczyli teren wokół uszkodzonego budynku i prowadzili szczegółowe przeszukiwanie pogorzeliska.

Na obecnym etapie służby nie przesądzają, co dokładnie doprowadziło do eksplozji, choć pierwsze informacje wskazują na prawdopodobny wybuch gazu. Przyczyny wybuchu

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