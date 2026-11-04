24-latek wjechał w przystanek w Poznaniu! Nie żyje mężczyzna czekający na autobus

Do tragedii doszło przed południem. 24-latek kierujący Fordem Focusem jechał ulicą Termalną, gdy nagle stracił panowanie nad samochodem. Zjechał na chodnik i z impetem uderzył w przystanek autobusowy.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że 24-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na chodnik, a następnie uderzył w przystanek – mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.

Na ławce przystanku siedział 66-letni mężczyzna. Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.

Jak przekazała policja, kierowca był trzeźwy. Sam wezwał pomoc, dzwoniąc pod numer 112, i pozostał na miejscu do czasu przyjazdu służb. W wyniku wypadku nikt inny nie odniósł obrażeń ani nie trafił do szpitala.

Na miejscu pracują służby. Policjanci zabezpieczają ślady, które pomogą ustalić dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.