Tyle Zenek Martyniuk dostał za jeden koncert! Gmina ujawniła kwotę

Zenek Martyniuk działa od ponad 30 lat. Wciąż jest szalenie popularny

Zenka Martyniuka nikomu nie trzeba przedstawiać nie trzeba. Wokalista zespołu Akcent działa na rynku muzycznym, a konkretnie na rynku disco polo, od ponad 30 lat. Czas leci, kolejni piosenkarze to są na topie, to znikają, jednak on niezmiennie jest uznawany za króla tych polskich brzmień. 57-latek mógłby spocząć na laurach, ale nic z tego. Gwiazdor nie tylko koncertuje, śpiewając dawne hity, ale wciąż nagrywa nowe piosenki, które stają się przebojami.

Najbardziej pracowite miesiące w grafiku Martyniuka to lipiec i sierpień, gdy odbywają się letnie wydarzenia muzyczne, festyny czy dni miast. Wtedy gra po kilkanaście koncertów miesięcznie. Ile za nie zgarnia?

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Tyle pieniędzy trzeba zapłacić za koncert Zenka Martyniuka

O tym, że Martyniuk zarabia dużo wiadomo nie od dziś. Teraz jednak wypłynęła konkretna kwota za konkretny koncert. Portal lowiczanin.info podał, że Urząd Gminy Grabica ujawnił sumę, jaką musiał zapłacić za show Zenka podczas święta gminy, które odbyło się w maju tego roku. Wówczas Martyniuk zaśpiewał z zespołem Akcent i zainkasował 36 tysięcy zł brutto. Ta kwota nie zasili konta Zenona, ale jest całościową stawką ze koncert zespołu i to nie netto.

Czy to oznacza, że każdy koncert Martyniuka kosztuje właśnie tyle? Oczywiście, że nie. Opłaty zależą od miejsca czy charakteru wydarzenia (Martyniuk bierze udział w imprezach publicznych i prywatnych) i według doniesień kształtują się od 35 do nawet 55 tysięcy złotych za show. Najwięcej król disco polo jest w stanie zgarnąć za udział w koncercie sylwestrowym - ponad 100 tysięcy złotych. Roczne zarobki Zenka szalowane są na około 7 milionów złotych!

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