Nowy Michael Bublé wygra Eurowizję 2027? Ten kraj postawił na przystojnego wokalistę

W poprzednich edycjach przyzwyczailiśmy się już do tego, że Cypr wyprzedza konkurencję i jako pierwszy zdradza nazwisko artysty wysyłanego na kolejny Konkurs Piosenki Eurowizji. W tym roku sytuacja wygląda identycznie. Krajowy nadawca publiczny oficjalnie odkrył karty i rozpoczął nabór utworów od kompozytorów chcących nawiązać współpracę z uznanym wokalistą o grecko-francuskich korzeniach. Czy taka strategia przyniesie Cyprowi upragnione zwycięstwo?

Cypr ogłosił pierwszego uczestnika Eurowizji

Chociaż Eurowizja 2027 wydaje się jeszcze odległa, a pełne zestawienie startujących w niej państw wciąż nie zostało zamknięte, Cypr zdążył już wyłonić swojego kandydata. Barw tego niewielkiego kraju podczas zmagań w Burgas będzie bronił 43-letni piosenkarz George Perris. Nazwisko tego wykonawcy pojawiało się już w medialnych spekulacjach dotyczących prowadzonych za kulisami poszukiwań odpowiedniego reprezentanta.

Nadawca RIK zdecydował się na krok niewidziany tam od wielu lat i zapowiedział organizację preselekcji. Twórcy z każdego zakątka globu mogą teraz nadsyłać swoje kompozycje, a utwór na Eurowizję 2027 zostanie wybrany po Nowym Roku w głosowaniu jurorów oraz widzów w proporcjach pół na pół.

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Kim jest George Perris? Artysta to nowy Michael Bublé

Przyszłoroczny reprezentant Cypru, George Perris, przyszedł na świat w 1983 roku w Atenach, a w jego żyłach płynie w połowie francuska krew. Artysta doskonale zna jednak realia i dziedzictwo kulturowe Grecji oraz Cypru, gdyż ukończył studia z zakresu literatury klasycznej, łaciny i starożytnej greki. Swoje pierwsze zawodowe kroki na scenie stawiał jako osiemnastolatek u boku cenionego tenora Mario Frangoulisa.

W kolejnych latach rozwijał skrzydła poza granicami Grecji, występując na wspólnych koncertach z takimi gwiazdami jak Placido Domingo czy uczestniczka Eurowizji z 1988 roku, Lara Fabian. Po wieloletnim budowaniu dorobku artystycznego, często zestawianego ze stylem Michaela Bublé, wokalista postanowił spróbować swoich sił w Eurowizji.

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Eurowizja 2027 w Burgas. Kiedy odbędzie się konkurs i kto wystąpi?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji zaplanowano na 11, 13 i 15 maja 2027 roku w bułgarskim mieście Burgas. Kraj otrzymał prawo do organizacji przyszłorocznego widowiska dzięki triumfowi piosenkarki Dary i jej przeboju "Bangaranga". Obecnie chęć udziału w imprezie zadeklarowało 36 państw, wśród których znalazła się debiutująca w tej roli Kanada, zabrakło natomiast krajów bojkotujących poprzednią odsłonę wydarzenia ze względu na obecność Izraela. Z kolei polskiego kandydata na ten konkurs wybiorą w preselekcjach telewidzowie, co nastąpi najpóźniej w lutym.

Sonda Czy Alicja Szemplińska powinna jeszcze raz pojechać na Eurowizję? Tak Nie Nie mam zdania