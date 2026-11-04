Joanna Kulig i Doda w jury ważnego festiwalu. Jedna z nich będzie pracować z legendą

Joanna Kulig i Doda w jury prestiżowego festiwalu

Organizatorzy jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych w kraju, festiwalu ToruńCAMERIMAGE 2026, odsłonili karty! Poznaliśmy nazwiska twórców, którzy w tym roku ocenią filmy w konkursowych sekcjach. Wśród nich znalazły się m.in. dwie polskie gwiazdy, których obecność w takim gronie może być dla wielu sporym zaskoczeniem.

Jedną z kluczowych ról powierzono Joannie Kulig. Ceniona aktorka została przewodniczącą jury w kategorii Konkurs Debiutów Reżyserskich. U jej boku filmy oceniać będą producent Saul Germaine oraz Josh Siegel, kurator z Działu Filmu w słynnym nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMA).

Doda oceni teledyski u boku światowych twórców

Spore emocje budzi również skład jurorski, który pochyli się nad wideoklipami. W gronie oceniających w Konkursie Wideoklipów znalazła się Doda! Piosenkarka, autorka tekstów i producentka będzie współpracować z absolutnymi legendami tej branży. Przewodniczącym tego składu jest bowiem sam Hype Williams, reżyser i producent odpowiedzialny za kultowe teledyski.

Oprócz Dody i Williamsa w jury zasiądą również autorzy zdjęć Vance Burberry i Ronald Víctor García, a także kompozytor i producent muzyczny Łukasz L.U.C. Rostkowski. Zapowiada się naprawdę gorąca dyskusja!

Międzynarodowe grono ekspertów

Listy jurorów festiwalu ToruńCAMERIMAGE 2026 pękają w szwach od znanych nazwisk z całego świata. W składach poszczególnych sekcji znaleźli się wybitni autorzy zdjęć, reżyserzy, producenci, montażyści i scenografowie. Wśród nich jest również Maria Sadowska, która jako jurorka oceni produkcje w Konkursie Fundusze Europejskie w Kadrze.

Przewodniczącym jury Konkursu Debiutów Operatorskich został autor zdjęć filmowych Karl Walter Lindenlaub, a pracom jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych przewodzić będzie operator Sam Levy. Z kolei na czele składu oceniającego Konkurs Długometrażowych Filmów Dokumentalnych stanął reżyser i operator Wojciech Staroń.

Najważniejsze nazwiska wciąż nieznane

Choć poznaliśmy składy oceniające filmy w większości kategorii – od etiud studenckich, przez seriale, aż po dokumenty – organizatorzy wciąż trzymają fanów kina w niepewności. Jak dotąd nie ogłoszono, kto zasiądzie w jury najważniejszej sekcji festiwalu.

Skład, który oceni produkcje w Konkursie Głównym, zostanie przedstawiony już wkrótce. Biorąc pod uwagę dotychczas ujawnione nazwiska, możemy spodziewać się prawdziwie gwiazdorskiej obsady.