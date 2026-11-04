Irena Santor ma 91 lat. Tak ubrana pojawiła się na imprezie. Tylko spójrzcie na jej gładką twarz!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-04 9:53

Irena Santor od lat, a nawet dekad uchodzi za ikonę stylu. Jest zadbana, szykowna i zawsze, ale to zawsze ubrana nienagannie oraz odpowiednio do okazji. Gdy ostatnio pojawiła się na imprezie show-biznesowej, nie było inaczej. Tylko na nią spójrzcie! Aż trudno uwierzyć, że gwiazda w grudniu skończy 92 lata.

Irena Santor niebawem skończy 92 lata, ale czy to widać? Zdecydowanie nie!

Irena Santor od lat mogłaby spędzać czas na emeryturze, z daleka od blasku fleszy oraz czerwonego dywanu. A jednak 91-letnia gwiazda, która uchodzi za ikonę nie tylko na scenie muzycznej, co i rusz pojawia się na wydarzeniach show-biznesowych. Dopiero co wzięła udział w wyjątkowym odcinku "Tańca z Gwiazdami", w którym uczestnicy wykonali choreografie do jej kultowych piosenek, a teraz pokazała się na premierze marki kosmetycznej Doroty Goldpoint.

Goldpoint jest projektantką mody, ale postanowiła rozpocząć zupełnie nowy rozdział w swojej działalności. Wprowadziła na rynek autorską linię kosmetyków pielęgnacyjnych i, aby to uczcić, zaprosiła znanych i lubianych spotkanie. Wśród gości nie mogło zabraknąć Ireny Santor, którą Goldpoint od dawna ubiera. Piosenkarka całkiem skradła show!

Roxie Węgiel
Galeria zdjęć 36

Santor jak zwykle elegancka

Gwiazda pojawiła się na premierze w niebieskim wdzianku i chętnie pozowała do zdjęć. Po kolejną fotkę ustawiała się do niej kolejka chętnych! Santor jest po dziewięćdziesiątce, a największą karierę robiła lata temu, jednak jej blask wciąż lśni i to bardzo mocno. Kolejne pokolenia znają jej twórczość i szanują wokalistkę za jej głos, ale również szyk i nienaganny styl bycia.

Dorota potrafi ubrać dojrzałe kobiety, właśnie ubrać, a nie przebrać, co jest niezwykle ważne. A teraz opowiedzmy jeszcze o zdrowiu. W pewnym wieku wydaje nam się, że wszystko mamy już za sobą. Jednak - jeśli nawet nie dla urody, to dla zdrowia - dobrze jest mieć skórę zadbaną, a nie chorą. A jaka to przyjemność zobaczyć ten efekt! Uczmy się więc od Doroty. Sięgajmy też po naturę. Pomóżmy naturze, bo bywa dla nas stresująca, a będziemy atrakcyjne i ponętne. Miejmy przy tym poczucie humoru, bo ono tak bardzo pomaga, gdy potrafmy żartować z siebie i z innych, ale w sposób taktowny - mówiła Irena Santor Akpie.

Wokalistka wspiera markę projektantki, a sama może pochwalić się piękną skórą i gładką twarzą. Nie wierzycie? Niżej znajdziecie zdjęcia!

Iwona Pavlović nie podziela słów Santor o Mandarynie. Tak miała ocenić jej walca, ale zabrakło czasu
Irena Santor
Galeria zdjęć 35
QUIZ. Legendarne piosenkarki PRL. Czyj to przebój? Rodowicz, Jarocka, Santor
Pytanie 1 z 20
"Małgośka" to przebój śpiewany przez:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Irena Santor
DOROTA GOLDPOINT
PAPARAZZI
CZERWONY DYWAN

ROLKI