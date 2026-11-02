To się działo po odcinku "Tańca z Gwiazdami" z Santor i Kwaśniewską. Tak uczestnicy opuszczali studio Polsatu

Pierwsze damy zachwyciły!
Uwielbiana przed Polaków pierwsza dama oraz pierwsza dama polskiej piosenki pojawiły się w tanecznym show Polsatu i zachwyciły zarówno widzów, jak i obecnych w studiu. Jolanta Kwaśniewska została doceniona przez stałych członków jury. W rozmowie z "Super Expressem" Rafał Maserak wypowiedział się o niej niezwykle ciepło. Irena Santor również podbiła serca. W internecie można znaleźć wiele komentarzy od osób zachwyconych klasą, elegancją oraz elokwencją 91-letniej artystki.
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To był niesamowity, cudowny odcinek. Poczułem ciarki na ciele, kiedy zespół, który stoi za moimi plecami, zaprezentował pierwszy taniec. Już wtedy wiedziałem, że czeka nas naprawdę fantastyczne show i wyjątkowy wieczór - opowiadał nam Maserak.
To działo się po zakończeniu odcinka
Zakończenie odcinka było wyjątkowe. Jolanta Kwaśniewska poprosiła produkcję, aby na cześć Ireny Santor tym razem nikt nie odpadł. Dzięki prezydentowej wszyscy uczestnicy zatańczą za tydzień. Nie dało się ukryć, że byli z tego bardzo zadowoleni. Wszyscy opuścili studio Polsatu uśmiechnięci od ucha do ucha. Zdjęcia możecie zobaczyć w galerii.
Oni dalej walczą o zwycięstwo
W walce o Kryształową Kulę pozostali:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz