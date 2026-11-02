To się działo po odcinku "Tańca z Gwiazdami" z Santor i Kwaśniewską. Tak uczestnicy opuszczali studio Polsatu

"Taniec z Gwiazdami" był wyjątkowy 1 listopada. Uczestnicy zatańczyli do utworów Ireny Santor, a za stołem jurorskim gościnnie zasiadła Jolanta Kwaśniewska. Co działo się po zakończeniu odcinka, w którym nikt ? Mamy zdjęcia spod studia!