Jolanta Kwaśniewska przebrała się po "Tańcu z Gwiazdami". Założyła kosmiczną kurtkę!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-11-02 13:41

Jolanta Kwaśniewska była jedną z największych gwiazd wyjątkowego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Była pierwsza dama zasiadła za stołem jurorskim i od razu przyciągnęła uwagę widzów. Na tę okazję wybrała elegancką czarną marynarkę, w której prezentowała się niezwykle szykownie. Jednak po zakończeniu tanecznych emocji postawiła na zupełnie inny styl! Gdy opuściła studio, miała już na sobie srebrną, puchową kurtkę. Takiej metamorfozy trudno było nie zauważyć!

Nie do poznania po wyjściu ze studia! Jolanta Kwaśniewska założyła kosmiczną kurtkę

Wyjątkowe odcinki "Tańca z Gwiazdami" potrafią dostarczyć widzom nie tylko tanecznych emocji, ale również niespodziewanych spotkań. Tym razem jedną z największych atrakcji programu była obecność Jolanty Kwaśniewskiej. Była pierwsza dama pojawiła się w show w roli jurorki i dołączyła do grona oceniającego występy uczestników.

Tak Jolanta Kwaśniewska wyglądała po nagraniach. Odważna stylizacja przyciągała spojrzenia

Jej obecność z pewnością była wydarzeniem, które wyróżniało ten odcinek. Kwaśniewska od lat kojarzona jest z elegancją, klasą i nienagannym wyczuciem stylu. Nic więc dziwnego, że widzowie zwracali uwagę nie tylko na jej komentarze, ale również na to, jak prezentowała się przed kamerami.

Na tę okazję postawiła na klasykę. Czarna marynarka doskonale wpisywała się w elegancki charakter wydarzenia. Była pierwsza dama wyglądała szykownie i z klasą, a jej stylizacja nie potrzebowała wielu dodatków, by przyciągać spojrzenia.

Najpierw elegancka marynarka, a potem TO! Jolanta Kwaśniewska zaskoczyła po programie

Jednak to nie była jedyna odsłona Jolanty Kwaśniewskiej tego wieczoru. Po zakończeniu nagrań "Tańca z Gwiazdami" była pierwsza dama przebrała się i zamieniła elegancką marynarkę na znacznie bardziej swobodny element garderoby. Tym razem postawiła na srebrną, puchową kurtkę, która zdecydowanie wyróżniała się na tle jej wcześniejszej stylizacji.

Metaliczny połysk sprawiał, że okrycie wyglądało wręcz kosmicznie! To zupełnie inny charakter niż klasyczna czerń, którą Kwaśniewska zaprezentowała podczas programu. Srebrna kurtka nadała jej wyglądowi nowoczesnego, nieco futurystycznego charakteru.

Wizyta Jolanty Kwaśniewskiej w tanecznym show była wyjątkowym wydarzeniem, ale uwagę przyciągnęła również jej garderobiana przemiana po zakończeniu programu. Czarna marynarka i srebrna puchowa kurtka to dwa zupełnie różne pomysły na wieczorny wygląd, a była pierwsza dama udowodniła, że potrafi świetnie odnaleźć się w różnych odsłonach.

Taniec z Gwiazdami 19, odcinek 9
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