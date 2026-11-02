Tata szukał 13-letniej córki, bo nie wróciła na noc. Jej ciało znaleźli w aucie na dnie rzeki

Dramatyczne poszukiwania 13-latki i dwóch chłopców, którzy zaginęli po urodzinach, wstrząsnęły lokalną społecznością na Ukrainie.

Policja dokonała tragicznego odkrycia: w rzece odnaleziono samochód, a w nim ciała trojga nastolatków.

Poznaj wstrząsające okoliczności tej tragedii i dowiedz się, co śledczy ustalili w sprawie przyczyn makabrycznego odkrycia.

13-latka nie wróciła na noc z urodzin. Wraz z nią zaginęło dwóch chłopców

O tej dramatycznej sprawie można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Policji Ukrainy. Zgłoszenie trafiło do służb w piątek, 30 października. "Dzisiaj około godziny 11 mieszkaniec obwodu kamienieckiego skontaktował się z policją, aby zgłosić zaginięcie swojej 13-letniej córki, która poprzedniego wieczoru poszła na przyjęcie urodzinowe przyjaciela i nigdy nie wróciła" - czytamy. Tata 13-latki zgłosił, że razem z jego córką przepadło też dwóch chłopców w wieku 15 i 16 lat. Oni także bawili się na urodzinach.

Służby od razu przystąpiły do akcji. "Funkcjonariusze przeszukali okolicę i wysłali wszystkie patrole policyjne na poszukiwania". Jak podają śledczy, udało się ustalić, że nastoletnie dzieci na krótko przed zaginięciem jechały samochodem VAZ 21099. Po kilku godzinach doszło do tragicznego odkrycia.

Trzy ciała na dnie rzeki

"Około godziny 16 tego policjanci odnaleźli pojazd w rzece w sąsiedniej wiosce". Wewnątrz zatopionego samochodu znajdowały się ciała trojga zaginionych dzieci. "Funkcjonariusze organów ścigania ustalają obecnie wszystkie okoliczności i przyczyny tragedii. Śledztwo jest w toku" - czytamy.