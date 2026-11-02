Niemowlę zabite przez bombę na ulicy! Zamach terrorystyczny, ofiar jest więcej

Zamach bombowy w Kolumbii. Wśród ofiar dwumiesięczne dziecko

Zamach terrorystyczny w Kolumbii, wśród ofiar przypadkowi ludzie! Do tragedii doszło w niedzielę, 1 listopada wieczorem w miejscowości Planadas w Kolumbii. Jak informuje dziennik „El Tiempo”, w pobliżu bazy wojskowej eksplodowała ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi.

Według wstępnych ustaleń napastnicy mogli wykorzystać również drony przenoszące ładunki wybuchowe. Potężna eksplozja uszkodziła okoliczne domy, część szpitala, a w jednej z aptek wybuchł pożar.

W poniedziałek nad ranem gubernator departamentu Tolima Adriana Magali Matiz potwierdziła śmierć czterech osób, w tym dwumiesięcznej dziewczynki.

„Z głębokim bólem informuję, że wstępny bilans zamachu w Planadas to cztery ofiary śmiertelne, wśród nich zaledwie dwumiesięczne niemowlę. To niedopuszczalne!” – napisała w serwisie X.

„Wyrażam solidarność z rodzinami. Żądamy sprawiedliwości i zdecydowanych działań, aby powstrzymać to barbarzyństwo” – dodała.

Potężny wybuch, ranni i ewakuacje. Ogłoszono godzinę policyjną

Eksplozja spowodowała ogromne zniszczenia w dzielnicy Aeropuerto. Kilka budynków mieszkalnych zostało poważnie uszkodzonych. Na nagraniach z miejsca tragedii widać mieszkańców próbujących pomagać rannym i przeszukujących gruzy.

Burmistrz Planadas Juan Camilo Hueje poinformował, że poszkodowanym udzielono pomocy w miejscowej szkole Domingo Savio.

„W tej chwili pomagamy rannym w szkole Domingo Savio” – przekazał.

Władze zarządziły godzinę policyjną oraz ewakuację jednego z ośrodków medycznych. Służby sprawdzają zniszczone budynki i zabezpieczają teren.

Na razie nie wiadomo, kto przeprowadził zamach. Nie ustalono również ostatecznej liczby rannych. Kolumbia od dłuższego czasu zmaga się z rosnącą przemocą, związaną między innymi z działalnością uzbrojonych grup przestępczych.

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Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó cuatro muertos por atentado en el municipio de Planadas: entre las víctimas hay una bebé de dos meses https://t.co/bTt2kkZsMR— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 2, 2026

🇨🇴 Explosiones cerca de base militar en Tolima, Colombia 🚨 Al menos 2 explosiones sacudieron la base militar Batallón de Operaciones Terrestres n.º 18 en Planadas, sur de Tolima, Colombia. https://t.co/MAUIunjvfC— Marta_lacubanisima 🇨🇺🌷🌹 (@MLacubanisima) November 2, 2026