Katastrofa samolotu na Florydzie. Ujawniono wstrząsające nagranie z kokpitu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-02 9:20

Dramatyczne nagranie z ostatnich chwil przed katastrofą samolotu na Florydzie. Ujawniono rozmowę pilotki z kontrolerem ruchu lotniczego, zarejestrowaną tuż przed rozbiciem maszyny. „Mayday, mayday! Spadamy!” – krzyczała kobieta, gdy odrzutowiec z ogromną prędkością tracił wysokość. Chwilę później padły ostatnie słowa: „K*a, nie mamy już czasu!”. Samolot runął na osiedle mieszkalne. Zginęło dziewięć osób.

Katastrofa samolotu w Greenacres na Florydzie. Zapis rozmowy z kokpitu

Do sieci trafił wstrząsający zapis rozmowy pomiędzy kontrolerem ruchu lotniczego a załogą prywatnego odrzutowca Learjet 60. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, 1 listopada, około godziny 13 w mieście Greenacres w stanie Floryda.

Początkowonic nie zapowiadało nadchodzącego dramatu. Siedząca za sterami kobieta informowała jedynie o umiarkowanych turbulencjach i lekkim oblodzeniu kadłuba, zaznaczając jednak, że załoga w pełni panuje nad maszyną.

W pewnym momencie wszystko się zmieniło. Odrzutowiec zaczął szybko tracić wysokość.

„Spadamy! Mayday, mayday! Opadamy z prędkością 10 tysięcy stóp na minutę!” – wzywała pomocy pilotka, co opisuje dziennik „New York Post”.

Momentalnie sytuacja stała się jeszcze bardziej krytyczna, a kobieta zgłosiła przekroczenie limitu prędkości i opadanie rzędu 20 tysięcy stóp, co przekłada się na przeszło sześć kilometrów w ciągu jednej minuty.

„Rozbijemy się o ziemię!” – krzyczała przerażona kobieta za sterami.

Pracownik wieży kontroli lotów starał się podtrzymać łączność z załogą.

„Jestem z wami, mówcie do mnie” – apelował kontroler w odpowiedzi.

Tuż przed uderzeniem pilotka zdążyła jeszcze przekazać komunikat o mocnym przechyleniu się samolotu, po czym w eterze rozległ się jej krzyk.

„K..., nie mamy już czasu!” – brzmiał komunikat.

W tym momencie urwał się zapis z rejestratora tuż przed rozbiciem maszyny.

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Odrzutowiec Learjet 60 spadł na osiedle domów. Zginęło dziewięć osób

Learjet 60 leciał z teksańskiego Austin w kierunku Bahamów. Nie przeżył nikt spośród dziewięciu osób, które były na pokładzie odrzutowca.

Samolot runął niemal pionowo wprost na osiedle domów mobilnych na terenie Greenacres. Zanim maszyna uderzyła w grunt i doszło do gigantycznej eksplozji, zahaczyła jeszcze o drzewo i pozrywała przewody energetyczne.

Opublikowane filmy z miejsca zdarzenia ukazują kłęby czarnego dymu i wielką kulę ognia, a siła uderzenia utworzyła w ziemi głęboki krater.

Według relacji jednego z naocznych świadków potężny huk przypominał eksplozję rakiety na wojnie. Choć wypadek wydarzył się tuż obok domów, to żaden z mieszkańców nie ucierpiał.

Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do tragedii, a wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmują się amerykańskie agencje lotnicze FAA oraz NTSB. Eksperci wezmą pod uwagę między innymi panującą wówczas pogodę i ostatnie meldunki przekazywane przez pilotkę.

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