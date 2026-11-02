Potężna powódź w USA. Mieszkańcy Kolorado i Arizony uciekają przed wielką wodą

Powódź w Kolorado i ewakuacja Pagosa Springs. Rzeka San Juan bije rekordy

Szczególnie niebezpiecznie jest w Pagosa Springs, znanym uzdrowisku położonym w Górach Skalistych w stanie Kolorado. Według CBS News poziom rzeki San Juan miał w nocy z niedzieli na poniedziałek wzrosnąć nawet do 6,7 metra.

Oznaczałoby to pobicie rekordu z 1911 roku. Wtedy rzeka osiągnęła około 5,4 metra, a potężna powódź niemal całkowicie zniszczyła miasto.

Lokalne władze ostrzegły mieszkańców przed „potencjalnie katastrofalną powodzią”. Zarządzono obowiązkowe ewakuacje z terenów położonych w pobliżu rzek San Juan, Rio Blanco, Navajo i Piedra.

Do Pagosa Springs nie można już wjeżdżać. Zamknięto część dróg, a służby ratunkowe ostrzegają, że dalszy wzrost poziomu wody może uniemożliwić dotarcie do niektórych domów. Mieszkańcy zagrożonych terenów muszą jak najszybciej przenieść się w bezpieczne miejsca.

Sonda Czy uważasz, że państwo jest dobrze przygotowane na walkę ze skutkami powodzi? Tak, działania służb są profesjonalne i skoordynowane Częściowo – przygotowanie jest nierówne, wiele zależy od regionu Nie, powtarzają się błędy z przeszłości

Powodzie w Arizonie i alerty pogodowe w USA. Meteorolog Aaron Hardin komentuje

Bardzo trudna sytuacja występuje również w Arizonie. W hrabstwie Gila władze nakazały ewakuację wszystkich mieszkańców miejscowości Gisela. Woda zagraża także innym osiedlom i drogom.

W Tucson intensywne opady doprowadziły do gwałtownych podtopień. Niektóre ulice znalazły się pod wodą, a ratownicy musieli korzystać z łodzi, aby pomagać uwięzionym mieszkańcom.

– W ciągu zaledwie kilku dni spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj pada przez dwa lub trzy miesiące – powiedział meteorolog Aaron Hardin.

W Kolorado sytuację dodatkowo pogarsza wcześniejsza powódź, która nawiedziła region zaledwie tydzień temu. Ziemia jest już całkowicie nasiąknięta, dlatego kolejna fala deszczu szybko spływa do rzek.

Amerykańska Krajowa Służba Pogodowa wydała ostrzeżenia dla niemal całej Arizony oraz części Kolorado, Utah, Nowego Meksyku i Nevady. Synoptycy zapowiadają kolejne opady i ostrzegają przed dalszym wzrostem poziomu wody.

SW and S-Central Colorado ROAD CLOSURES - 8 p.m. (11/1/26) - Rivers and streams are expected to continue to rise overnight. Do not attempt to travel unless you are fleeing an area subject to flooding or under an evacuation area. ⛔️US 160, Wolf Creek Pass through South Fork (MP 157 to 187) ⛔️US 160, Downtown Pagosa Springs, no thru traffic Pike Drive to east of US 84 (MP 142 to 145) ⛔️US 160, Durango between the US 550 Junction and Lightner Creek Road (MP 80 to 83) ⛔️US 160, Pagosa Springs to Yellow Jacket (MP 114 to 139) ⛔️US 550, north of Durango, CR 203 to Trimble Lane (MP 26 to 30) ⛔️CO 172, Ignacio (MP 8.1) ⛔️CO 151, Chimney Rock to Arboles (MP 27 to 30) ⛔️CO 141, Dove Creek to Egnar (MP 4.5) ⛔️CO 112, Rio Grande Bridge in Del Norte ⛔️CO 17, New Mexico state line to Antonito (MP 0 to 39)— Colorado Department of Transportation (CDOT) (@ColoradoDOT) November 2, 2026

Flooding is impacting Durango and other parts of southern Colorado, including Pagosa Springs, where evacuation orders were issued Sunday. https://t.co/g6k36Wvoap— KOB 4 (@KOB4) November 2, 2026

Pagosa Springs, Colorado from the San Juan River is flooding. Prayers to all in its path that does not look good. https://t.co/Qqbm3lTOEn— Richie Rich (@gofishh77) October 23, 2026