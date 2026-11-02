Ostrzeżenia o ataku nuklearnym na Ukrainie i w Rosji. "Hakerzy przejęli aplikacje"

Cyberatak na aplikację w Rosji. Mieszkańcy otrzymali fałszywy alarm nuklearny

W nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowano aplikację należącą do rosyjskiego ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych, służącą do informowania obywateli o nalotach dronów i innych niebezpieczeństwach.

Po przejęciu kontroli nad systemem cyberprzestępcy zaczęli generować komunikaty. Jeden z takich alertów głosił, że w stronę wszystkich rosyjskich regionów lecą właśnie drony uzbrojone w głowice nuklearne. Obywateli wezwano do pilnego ukrycia się w schronach i przygotowania zapasów jedzenia na trzy tygodnie.

Władze rosyjskiego resortu oficjalnie przyznały, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa.

„Aplikacja mobilna ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych Rosji stała się celem zmasowanego cyberataku, który umożliwia atakującym rozpowszechnianie fałszywych informacji wśród ludności” – przekazano na Telegramie.

Ministerstwo uspokaja jednocześnie, że inne kanały komunikacji funkcjonują bez zakłóceń, a informatycy pracują nad odzyskaniem pełnej kontroli nad zaatakowaną aplikacją.

Sonda Czy Polska powinna kontynuować przekazywanie uzbrojenia Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

Hakerzy zaatakowali też na Ukrainie. Fałszywe ostrzeżenia przed promieniowaniem w Kijowie

Zaledwie kilka godzin przed tym incydentem z identycznym problemem zmagała się Ukraina. Ukraińska aplikacja informująca o nalotach nagle zaczęła rozsyłać nieprawdziwe alerty dotyczące ataku chemicznego i nuklearnego. Z kolei mieszkańcy Kijowa przeczytali powiadomienia o rzekomym skażeniu radiacyjnym oraz wybuchu walk na ulicach miasta.

Dowództwo ukraińskich sił powietrznych błyskawicznie zareagowało, prosząc obywateli o zachowanie zimnej krwi.

„Aplikacja Alarm Powietrzny prawdopodobnie padła ofiarą wrogiej ingerencji. Nie ma zagrożenia radiacyjnego! Zachowajcie spokój” – przekazano.

Władze w Kijowie wprost obarczyły Rosję odpowiedzialnością za ten incydent hakerski. Z kolei urzędnicy w Moskwie nie wskazali żadnego sprawcy włamania do ich własnego systemu ostrzegania.

W tej chwili wciąż nie ustalono, kto dokładnie stoi za tymi działaniami i czy oba ataki hakerskie były ze sobą w jakikolwiek sposób połączone.

🇺🇦🇷🇺 Ukraine and Russia were hit by fake nuclear threat alerts just hours apart. It started in Ukraine, where the country's air raid warning app suddenly told people in Kyiv that radiation had been detected. But that wasn't all. More alerts followed, warning of a chemical attack, street fighting and even a Russian Oreshnik missile heading toward Ukraine. The Ukrainian Air Force quickly told people there was no radiation threat and warned that the app had likely been hacked. And just hours later, Russia reported a similar attack. Its emergency alert app began sending fake nuclear warnings, with some messages reportedly telling people to stock up on supplies and hide in basements. A Ukrainian partisan group called Atesh claimed responsibility for hacking the Russian app, although that claim hasn't been independently verified. Both countries were dealing with fake emergency warnings while a real war was still raging around them. And that's the disturbing part. The systems meant to warn people about danger were suddenly being used to scare them instead. Source: BBC / Writer: Daniyal— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 2, 2026

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Someone hacked into Ukraine's emergency alert service and started displaying radiation warnings across the capital. https://t.co/s1awOoRdMG— Heyman_101 (@SU_57R) November 1, 2026