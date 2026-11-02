Katastrofa lotnicza na ulicy! Szokujące wideo w sieci

Katastrofa samolotu na Florydzie. Dziewięć osób nie żyje

Do tej tragedii doszło w niedzielę, 1 listopada około godz. 13 czasu lokalnego w miejscowości Greenacres w hrabstwie Palm Beach na Florydzie. Jak podaje „New York Post”, prywatny odrzutowiec Learjet 60 rozbił się na ulicy, blisko osiedla zamieszkałych przyczep kempingowych i domków.

Samolot wystartował z lotniska Austin-Bergstrom w Teksasie i leciał na Bahamy. Na pokładzie znajdowało się dziewięć osób. Amerykański minister transportu Sean Duffy potwierdził, że wszyscy zginęli.

Według doniesień amerykańskich mediów maszyna nagle wykonała ostry skręt w prawo, a następnie zaczęła gwałtownie spadać z wysokości około 2400 metrów. Przed uderzeniem w ziemię zahaczyła o drzewo i zerwała linie energetyczne.

Siła uderzenia była ogromna. Samolot eksplodował, a nad osiedlem pojawiła się wielka kula ognia i gęsty czarny dym. Uszkodzone zostały pobliskie domy. W ziemi powstał ogromny krater.

„Brzmiało to jak uderzenie rakiety”. Dramatyczne nagrania

Świadkowie opisywali potężny huk, który towarzyszył katastrofie. Jeden z nich porównał odgłos spadającego samolotu do uderzenia pocisku rakietowego.

Moment tragedii zarejestrowała kamera samochodowa. Na nagraniu widać, jak maszyna niemal pionowo spada na ziemię dziobem w dół i eksploduje.

Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, policję i ratowników. Ewakuowano około 600 mieszkańców pobliskich domów. Według lokalnych władz nikt na ziemi nie został ranny.

Policja zamknęła okoliczne drogi i zaapelowała do kierowców o omijanie miejsca katastrofy.

Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane. Dochodzenie prowadzi amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) przy współpracy z Federalną Administracją Lotnictwa (FAA).

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Palm Beach, Florida plane crash. Learjet at high rate of speed, extremely steep descent angle (almost vertical). People are wondering why there isn’t evidence of the airplane. You’re not going to find much from something like this. (Dash cam source video in comment.) https://t.co/TD8GBTMK0Z— AK (@AK20092025) November 1, 2026