Katastrofa lotnicza na ulicy! Szokujące wideo w sieci

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-02 7:30

Wstrząsające wideo pokazujące tragiczną katastrofę lotniczą na Florydzie trafiło do sieci! Prywatny odrzutowiec Learjet 60 z dziewięcioma osobami na pokładzie runął na osiedle przyczep i na ulicę. Wszyscy znajdujący się w samolocie zginęli. Maszyna spadła z ogromną prędkością, a po uderzeniu w ziemię wybuchła wielka kula ognia. „To było jak uderzenie rakiety” – opisywali świadkowie. Na miejscu pozostał ogromny krater.

Katastrofa samolotu na Florydzie. Dziewięć osób nie żyje

Do tej tragedii doszło w niedzielę, 1 listopada około godz. 13 czasu lokalnego w miejscowości Greenacres w hrabstwie Palm Beach na Florydzie. Jak podaje „New York Post”, prywatny odrzutowiec Learjet 60 rozbił się na ulicy, blisko osiedla zamieszkałych przyczep kempingowych i domków.

Samolot wystartował z lotniska Austin-Bergstrom w Teksasie i leciał na Bahamy. Na pokładzie znajdowało się dziewięć osób. Amerykański minister transportu Sean Duffy potwierdził, że wszyscy zginęli.

Według doniesień amerykańskich mediów maszyna nagle wykonała ostry skręt w prawo, a następnie zaczęła gwałtownie spadać z wysokości około 2400 metrów. Przed uderzeniem w ziemię zahaczyła o drzewo i zerwała linie energetyczne.

Siła uderzenia była ogromna. Samolot eksplodował, a nad osiedlem pojawiła się wielka kula ognia i gęsty czarny dym. Uszkodzone zostały pobliskie domy. W ziemi powstał ogromny krater.

„Brzmiało to jak uderzenie rakiety”. Dramatyczne nagrania

Świadkowie opisywali potężny huk, który towarzyszył katastrofie. Jeden z nich porównał odgłos spadającego samolotu do uderzenia pocisku rakietowego.

Moment tragedii zarejestrowała kamera samochodowa. Na nagraniu widać, jak maszyna niemal pionowo spada na ziemię dziobem w dół i eksploduje.

Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, policję i ratowników. Ewakuowano około 600 mieszkańców pobliskich domów. Według lokalnych władz nikt na ziemi nie został ranny.

Policja zamknęła okoliczne drogi i zaapelowała do kierowców o omijanie miejsca katastrofy.

Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane. Dochodzenie prowadzi amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) przy współpracy z Federalną Administracją Lotnictwa (FAA).

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