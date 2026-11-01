Kaczyński nie wytrzymał po zatrzymaniu męża Holeckiej. "Zglebowany i zakuty w kajdanki"

O tym, że mąż dziennikarki Telewizji Republika, Danuty Holeckiej, został zatrzymany przez policję i skuty kajdankami, powiadomiła jako pierwsza ta właśnie stacja. Do interwencji policji doszło w niedzielę (1 listopada) przed cmentarzem przy ul. Fosa w Warszawie. Dziennikarz stacji Jarosław Olechowski przekazał, że do interwencji miało dojść, gdy małżonkowie przyjechali na cmentarz, by odwiedzić grób syna Juliana (młody mężczyzna zmarł ponad dwa lata temu). Komenda stołeczna skomentowała sytuację i wyjaśniła, dlaczego podjęto interwencję. Jak wyjaśniono wszystko zaczęło się od źle zaparkowanego auta, potem miało dojść do tego, że mężczyzna nie wykonywał poleceń policji:

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi interwencji policjantów w rejonie cmentarza przy ul. Fosa w Warszawie informujemy, że jej przyczyną było naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, obowiązującym w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza. Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się.

Dalej w komunikacie policji czytamy: - W trakcie czynności mężczyzna zgłosił złe samopoczucie. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Podkreślamy, że interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności. Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia.

Na całe zajście zareagował Jarosław Kaczyński. Prezes PiS niejeden raz udzielał wywiadu Danucie Holeckiej, dawniej, gdy pracowała ona w TVP, a w ciągu ostatnich lat na antenie Telewizji Republika. Zna więc dziennikarkę i jej pracownicze środowisko. Na portalu X prezes Prawa i Sprawiedliwości napisał ostro:

Nie znają żadnej świętości! Mąż p. red. Danuty Holeckiej zglebowany i zakuty w kajdanki podczas legitymowania przy okazji wizyty na cmentarzu na grobie syna… Normalne? Absurdalne, ale tak właśnie wygląda państwo Tuska. Agresja, przemoc i szczucie, zwłaszcza na tych, którzy swoją pracą na co dzień udowadniają, jak bardzo potrzebne są prawda i obiektywizm w polskich mediach.

Jak dodał Kaczyński takich przypadków zatrzymań w jego ocenie może być więcej: - Zapewne takich sytuacji będzie więcej… Wydaje im się, że skoro nielegalnie przejęli Trybunał, to mogą wszystko. Posuwają się coraz dalej. I będą się posuwali, jeżeli wspólnie nie postawimy im tamy.

NIŻEJ MIEJSCE SPOCZYNKU SYNA HOLECKIEJ

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Nie znają żadnej świętości! Mąż p. red. Danuty Holeckiej zglebowany i zakuty w kajdanki podczas legitymowania przy okazji wizyty na cmentarzu na grobie syna… Normalne? Absurdalne, ale tak właśnie wygląda państwo Tuska. Agresja, przemoc i szczucie, zwłaszcza na tych, którzy swoją pracą na co dzień udowadniają, jak bardzo potrzebne są prawda i obiektywizm w polskich mediach. Zapewne takich sytuacji będzie więcej… Wydaje im się, że skoro nielegalnie przejęli Trybunał, to mogą wszystko. Posuwają się coraz dalej. I będą się posuwali, jeżeli wspólnie nie postawimy im tamy.— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) November 1, 2026