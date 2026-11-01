Paweł Tucholski nie żyje. Dobry kolega poruszająco wspomina zmarłego aktora

Paweł Tucholski nie żyje. Kim był wybitny aktor i wokalista?

Urodzony w 1969 roku Paweł Tucholski zyskał ogromne uznanie jako wokalista, a także aktor filmowy, dubbingowy, teatralny i musicalowy. Swoje wykształcenie zdobył w poznańskim Studium Wokalnym oraz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Przez lata kariery wypracował sobie pozycję jednego z najbardziej wszechstronnych twórców na polskiej scenie muzycznej. Publiczność mogła go podziwiać między innymi w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Teatrze Muzycznym w Gdyni czy stołecznych teatrach Roma i Dramatycznym. Stworzył tam niezapomniane kreacje w takich widowiskach jak "Jesus Christ Superstar", "Notre Dame l'histoire", "Chicago", "Shrek" oraz "Jekyll & Hyde".

Ogromną popularność przyniósł mu także dubbing, w którym użyczył głosu dorosłemu Simbie w animacji "Król Lew" z 1994 roku oraz głównemu bohaterowi produkcji "Aladyn". Artysta pojawiał się również w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "Złotopolscy" czy "Klan", a także prezentował swój talent w rozrywkowym show "Twoja twarz brzmi znajomo".

Jeszcze pod koniec października 2026 roku aktor zasilił stały zespół Teatru im. Różewicza w Gliwicach. Niestety, jak poinformowali pogrążeni w żałobie przyjaciele, Paweł Tucholski zmarł nagle 30 października 2026 roku, mając 57 lat.

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Jakub Wocial wspomina Pawła Tucholskiego. Poruszające pożegnanie aktora

Wśród osób, które publicznie pożegnały zmarłego artystę, znalazła się między innymi Katarzyna Skrzynecka, głęboko wstrząśnięta nagłym odejściem swojego przyjaciela. Z kolei Jakub Wocial z projektu "Broadway w Polsce" w rozmowie z serwisem eska.pl opowiedział, jakim człowiekiem prywatnie był Paweł Tucholski.

- Paweł był wyjątkowym człowiekiem. Wrażliwym obserwatorem i bardzo powściągliwym komentatorem. Tak go odbierałem. Zawsze radosny, z ogromnym dystansem do świata i do siebie. Choć ktoś, kto nie znał go dobrze, mógł odnieść wrażenie, że Paweł ze wszystkich i wszystkiego dookoła robi sobie żarty. Ale on po prostu taki był. Chyba rzeczywiście miał w sobie coś z człowieka nieco naiwnego wobec otaczającego nas świata.

Znajomy ze sceny niezwykle cenił jego wyjątkowe poczucie humoru. Jak się okazuje, zmarły aktor słynął z bardzo specyficznych żartów.

- Miał niezwykłe wyczucie chwili i sytuacji, a jego żarty, choć czasem bezlitosne, zawsze trafiały w samo sedno. Takie poczucie humoru, połączone z inteligencją i umiejętnością obserwowania rzeczywistości, to prawdziwa rzadkość i duży skarb.

Jakub Wocial podkreśla, że wspólną pracę z Pawłem Tucholskim zawsze będzie darzył bardzo dobrym wspomnieniem.

- Potrafił tuż przed spektaklem rozbawić całą ekipę, a jego uśmiech w oczach, kiedy odpowiadał: „Cześć, dobry wieczór!”, pozostanie już na zawsze jednym z tych pięknych wspomnień, do których wraca się z uśmiechem