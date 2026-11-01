Dmitrij Pieskow tłumaczy brak Europy przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy

W niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował kwestię ewentualnego włączenia europejskich liderów w negocjacje dotyczące Ukrainy. Podczas rozmowy z rosyjską telewizją ocenił, że kraje Starego Kontynentu powinny brać udział w tych negocjacjach, jednak warunkiem wstępnym jest zmiana ich obecnej postawy w sprawie Moskwy.

„To bardzo trudna sprawa. Z jednej strony powinni oni znaleźć się przy stole rozmów. Ale po co mieliby tam teraz zasiąść z takim podejściem? To bezcelowe. Dlatego teraz ich nie ma” – powiedział Pieskow.

Europe's approach keeps it out of Ukraine talks: Kremlin "It is a delicate matter. On the one hand, they should be at the negotiating table. But why would they be needed there now with such an approach? It's pointless," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. https://t.co/Fp1b7kLACK— Sputnik India (@Sputnik_India) November 1, 2026

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oskarża Brukselę i ocenia europejskich liderów

Rzecznik oskarżył polityków z Europy o to, że zamiast dążyć do wypracowania kompromisu, wciąż skupiają się na próbach pokonania Rosji.

„Widzimy dwóch liderów, którzy jako przedstawiciele swoich krajów postanowili porozmawiać, i praktycznie wszystkich pozostałych, a przede wszystkim Brukselę, którzy nadal mówią tylko o zadaniu Federacji Rosyjskiej strategicznej klęski” – stwierdził.

„Z takim podejściem nie sposób rozmawiać” – dodał.

Słowa rzecznika padły parę dni po wtorkowych telefonicznych rozmowach z Władimirem Putinem, na które zdecydowali się fiński prezydent Alexander Stubb oraz szef norweskiego rządu Jonas Gahr Støre.

Inicjatywa ta spotkała się z negatywnym odbiorem u części polityków w Europie. Duńska premier Mette Frederiksen wyraziła opinię, że wszelkie kontakty z przywódcą Rosji należy wcześniej wspólnie konsultować w ramach Unii Europejskiej.

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Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow wskazuje na rozmowy Rosji z USA i Ukrainą

Głos w kwestii zaangażowania państw europejskich w proces negocjacyjny zabrał także Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej.

Odpowiadając na pytanie o szansę na włączenie Europy do dyskusji o końcu konfliktu, ocenił on, że początkowe etapy rozmów muszą toczyć się w układzie trójstronnym, obejmującym Rosję, Ukrainę i Stany Zjednoczone.

„Zacząć trzeba właśnie tak, dlatego że z Amerykanami mamy kontakty robocze” – wyjaśnił Uszakow.

Z tej deklaracji wynika, że Moskwa w tym momencie odrzuca możliwość udziału polityków z Europy we wstępnej fazie rozmów, choć jednocześnie pozostawia otwartą furtkę dla ich obecności w kolejnych etapach procesu pokojowego.