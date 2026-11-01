Warszawskie cmentarze przeżywają oblężenie. Policja wskazuje godziny szczytu

Armagedon pod cmentarzami. Tłumy odwiedzają groby bliskich

Sytuacja na cmentarzach

Na razie kierowcy mogą odetchnąć. W rejonie warszawskich nekropolii nie ma poważnych korków ani większych zdarzeń drogowych. Jak przekazał PAP kom. Jacek Wiśniewski, rzecznik stołecznej policji, ruch odbywa się płynnie. Na parkingach jest tłoczno, ale wciąż można znaleźć wolne miejsca.

To jednak nie musi być koniec spokojnego dnia. Policjanci spodziewają się, że największy napływ odwiedzających nastąpi po południu. Dlatego zachęcają, by zostawić samochód i przesiąść się do komunikacji miejskiej.

25 kierowców po alkoholu! Policja podała niepokojące liczby

Stołeczna policja podsumowała sytuację na drogach od piątkowego poranka do północy w sobotę. W całym garnizonie warszawskim doszło w tym czasie do 14 wypadków, w których rannych zostało 10 osób. Nikt nie zginął. Funkcjonariusze odnotowali również ponad 240 kolizji.

Szczególnie niepokojąca jest liczba nietrzeźwych kierowców. Policjanci zatrzymali aż 25 osób, które prowadziły po alkoholu.

28 specjalnych linii. Tak można dojechać na cmentarze

Zamiast tracić czas na szukanie miejsca parkingowego, można wybrać autobus lub tramwaj. Na warszawskie ulice wyjechało 28 dodatkowych linii cmentarnych, które dowożą pasażerów w pobliże wszystkich nekropolii.

Każdy cmentarz ma przypisany kolor linii, co ma ułatwić orientację. Na przystankach można też spotkać informatorów ZTM w odblaskowych kamizelkach. Pomagają wybrać odpowiednie połączenie i podpowiadają, jak dotrzeć do celu.

Znicze pod ochroną. Strażnicy polują na złodziei

Wokół nekropolii działają policjanci i strażnicy miejscy. W ramach akcji „Znicz” pilnują porządku na drogach, kontrolują kierowców i reagują na nieprawidłowe parkowanie. Szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo pieszych i sprawny przejazd komunikacji miejskiej. Sprawdzają także, czy handel przy cmentarzach odbywa się legalnie.

Jest też akcja „Hiena”. Strażnicy miejscy patrolują okolice grobów, by odstraszać złodziei zniczy, wieńców i kieszonkowców. W tłumie łatwo stracić czujność, dlatego służby przypominają, by pilnować torebek, telefonów i portfeli.