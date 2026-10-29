Wszystkich Świętych w Warszawie. Gdzie zaparkować przy cmentarzach?

Większość ulic wokół warszawskich cmentarzy zostanie zamknięta dla samochodów.

Kierowcy potrzebujący wjazdu za zakaz muszą wyrobić odpowiedni identyfikator.

Parkować będzie można na wyznaczonych parkingach przy Powązkach, Cmentarzu Bródnowskim i Północnym.

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Na cmentarze najlepiej komunikacją miejską

W sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia tradycyjnie sieć autobusów i tramwajów C. A dla kierowców indywidualnych w okolicach cmentarzy zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Większość ulic okalających nekropolie zostanie zamkniętych dla aut.

– Generalnie namawiamy do pozostawiania samochodów w garażach i podróżowania na cmentarze komunikacją, która dowiezie najbliżej nekropolii – mówi szefowa Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.

W ubiegłym roku w czasie dwóch świątecznych dni warszawskie autobusy, tramwaje i linie cmentarne przewiozły ponad 100 tys pasażerów więcej niż w 2024 r.

Kto może wjechać za znak zakazu?

Wjazd prywatnym autem na ulice z zakazem przy cmentarzach będzie możliwy, ale tylko z identyfikatorami.

– Mieszkańcy, którzy będą chcieli w te dni z różnych względów dojechać pod cmentarz czy przejechać przez zamkniętą ulicę, muszą najpóźniej do piątku wyrobić sobie odpowiedni identyfikator – tłumaczy Michał Lejk z Zarządu Dróg Miejskich.

Kto może wjechać za znak zakazu? ZDM przewiduje trzy rodzaje specjalnych identyfikatorów. Dokument z literą H przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność handlową. Identyfikator T przysługuje określonym grupom, m.in. osobom z niepełnosprawnościami, mieszkańcom oraz pracownikom instytucji znajdujących się przy ulicach objętych ograniczeniami. Litera M oznacza uprawnienia służb miejskich i państwowych oraz placówek dyplomatycznych.

Zmiany w ruchu wokół największych nekropolii

Wokół Cmentarza Bródnowskiego ograniczenia obejmą ulice św. Wincentego, Odrowąża, Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką. Przy Starych Powązkach i Cmentarzu Wojskowym ograniczenia będą dotyczyć ul. Powązkowskiej i Okopowej. Przy Cmentarzu Północnym - największej warszawskiej nekropolii ograniczenia zaczęły się już w poprzedni weekend. Na Wóycickiego wyznaczono tymczasowy buspas, obowiązujący do czwartku 29 października.

Gdzie zaparkować przy cmentarzach?

31 października i 1 listopada auta będzie można zostawić w okolicach cmentarzy tylko na wyznaczonych parkingach.Ruchem będą kierowali policjanci.Przy Powązkach parking powstanie na ul.Okopowej, Maczka, „starej” Powązkowskiej, Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga.

Przy Cmentarzu Bródnowskim tymczasowe parkingi zostaną wyznaczone na ul. Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty. Przy Cmentarzu Północnym - przy bramach.

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