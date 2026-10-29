Wszystkich Świętych w Warszawie. Gdzie zaparkować przy cmentarzach?

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-10-29 10:15

Mieszkańcy, którzy wybierają się na stołeczne nekropolie, powinni pamiętać, że najbliżej bram dowiozą tylko autobusy i tramwaje. Dojazd samochodem pod cmentarze będzie utrudniony, ulice zostaną wyłączone z ruchu, a miejsc parkingowych w okolicy będzie stosunkowo niewiele.

Autobus linii cmentarnej C22 stoi na przystanku obok tłumu ludzi i taksówki. O zmianach w ruchu przeczytasz na SE.
Autor: Marek Kudelski
  • Większość ulic wokół warszawskich cmentarzy zostanie zamknięta dla samochodów.
  • Kierowcy potrzebujący wjazdu za zakaz muszą wyrobić odpowiedni identyfikator.
  • Parkować będzie można na wyznaczonych parkingach przy Powązkach, Cmentarzu Bródnowskim i Północnym.
Zmiany w ruchu na Wszystkich Świętych w Krakowie 

Na cmentarze najlepiej komunikacją miejską

W sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia tradycyjnie sieć autobusów i tramwajów C. A dla kierowców indywidualnych w okolicach cmentarzy zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Większość ulic okalających nekropolie zostanie zamkniętych dla aut.

– Generalnie namawiamy do pozostawiania samochodów w garażach i podróżowania na cmentarze komunikacją, która dowiezie najbliżej nekropolii – mówi szefowa Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.

W ubiegłym roku w czasie dwóch świątecznych dni warszawskie autobusy, tramwaje i linie cmentarne przewiozły ponad 100 tys pasażerów więcej niż w 2024 r.

Kto może wjechać za znak zakazu?

Wjazd prywatnym autem na ulice z zakazem przy cmentarzach będzie możliwy, ale tylko z identyfikatorami.

– Mieszkańcy, którzy będą chcieli w te dni z różnych względów dojechać pod cmentarz czy przejechać przez zamkniętą ulicę, muszą najpóźniej do piątku wyrobić sobie odpowiedni identyfikator – tłumaczy Michał Lejk z Zarządu Dróg Miejskich.

Kto może wjechać za znak zakazu? ZDM przewiduje trzy rodzaje specjalnych identyfikatorów. Dokument z literą H przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność handlową. Identyfikator T przysługuje określonym grupom, m.in. osobom z niepełnosprawnościami, mieszkańcom oraz pracownikom instytucji znajdujących się przy ulicach objętych ograniczeniami. Litera M oznacza uprawnienia służb miejskich i państwowych oraz placówek dyplomatycznych.

NIE PRZEGAP:

Zmiany w ruchu wokół największych nekropolii

Wokół Cmentarza Bródnowskiego ograniczenia obejmą ulice św. Wincentego, Odrowąża, Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką. Przy Starych Powązkach i Cmentarzu Wojskowym ograniczenia będą dotyczyć ul. Powązkowskiej i Okopowej. Przy Cmentarzu Północnym - największej warszawskiej nekropolii ograniczenia zaczęły się już w poprzedni weekend. Na Wóycickiego wyznaczono tymczasowy buspas, obowiązujący do czwartku 29 października.

Gdzie zaparkować przy cmentarzach?

31 października i 1 listopada auta będzie można zostawić w okolicach cmentarzy tylko na wyznaczonych parkingach.Ruchem będą kierowali policjanci.Przy Powązkach parking powstanie na ul.Okopowej, Maczka, „starej” Powązkowskiej, Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga.

Przy Cmentarzu Bródnowskim tymczasowe parkingi zostaną wyznaczone na ul. Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty. Przy Cmentarzu Północnym - przy bramach.

Szczegóły warto sprawdzić na stronie infoulice.pl

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