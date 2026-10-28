"Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech". Grób Pawła Królikowskiego na Powązkach. Tu spoczywa gwiazdor "Rancza"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-28 9:50

Minęło już ponad sześć lat od śmierci Pawła Królikowskiego. Aktor, którego widzowie zapamiętali przede wszystkim jako Kusego z serialu „Ranczo”, spoczywa na warszawskich Powązkach Wojskowych.

  • Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku. Miał 58 lat.
  • Został pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych.
  • Na jego nagrobku znajduje się krzyż oraz słowa: „Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech”.
Tu spoczywa niezapomniany Kusy z „Rancza”. Grób Pawła Królikowskiego

Paweł Królikowski grał w wielu znanych produkcjach

Aktor urodził się 1 kwietnia 1961 roku w Zduńskiej Woli. Ukończył studia aktorskie we Wrocławiu, a na ekranie zadebiutował w filmie „Dzień kolibra”. Później pojawiał się w takich produkcjach jak „Pitbull”, „Na dobre i na złe”, „Czwarta władza” czy „Belfer”. Nie zajmował się wyłącznie aktorstwem. Tworzył programy telewizyjne, pracował przy „Truskawkowym studio”, reżyserował i pisał teksty piosenek. Królikowski był także jurorem programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. W 2018 roku został prezesem Związku Artystów Scen Polskich.

Rola Kusego przyniosła mu ogromną popularność

Największą popularność przyniosła Pawłowi Królikowskiemu rola Kusego w serialu „Ranczo”. Jego bohater był malarzem, który mieszkał w małej miejscowości i zakochał się w Lucy, Amerykance prowadzącej miejscowy dworek.

Aktor Paweł Królikowski. Na wstawce jego grób z krzyżem i cytatem. O artyście przeczytasz na łamach SE.
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Tak wygląda grób aktora

Choć od śmierci Pawła Królikowskiego minęło już kilka lat, wielu widzów nadal pamięta jego role. Jego grób znajduje się w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach Wojskowych. Odwiedziliśmy cmentarz, by zobaczyć, jak dziś wygląda jego grób. Szczególną uwagę zwracają słowa umieszczone na nagrobku: „Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech”.

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to okazja, by wspomnieć aktora, który przez lata gościł na ekranach polskich kin i telewizorów.

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