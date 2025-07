Spis treści

"Ranczo" - serial, który pokochała cała Polska

Pierwszy odcinek "Rancza" wyemitowano 5 marca 2006 roku. Od samego początku produkcja cieszyła się ogromną popularnością, zyskując sympatię widzów swoją autentycznością, humorem i ponadczasowymi tematami. Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje, którą w rzeczywistości "zagrała" wieś Jeruzal. Nic więc dziwnego, że wielu fanów zakłada, iż również kultowy dom wójta znajduje się w tej okolicy. To jednak - jak się okazuje - błędne przekonanie! Gdzie więc zlokalizowany jest znany niemalże wszystkim budynek?

Gdzie naprawdę znajduje się dom wójta z "Rancza"?

Jeśli chcecie zobaczyć słynny dom wójta Pawła Kozioła na własne oczy, musicie udać się do miejscowości Latowicz. Budynek znajduje się na jej obrzeżach, a z Warszawy można tam dotrzeć w około półtorej godziny, o ile dopisze pogoda i nie utkniecie w korkach.

Warto jednak pamiętać, że dom należy do osób prywatnych, dlatego wstęp na posesję nie jest możliwy. Mimo to wiele osób przyjeżdża tam choćby po to, by zobaczyć go z bliska i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Co jeszcze można zobaczyć w okolicy domu wójta z "Rancza"?

Odwiedzając Latowicz, warto zajrzeć też do pobliskiej wsi Strachomin. Znajduje się tam znana z serialu restauracja "U Japycza", która w rzeczywistości jest budynkiem remizy strażackiej. W samym Latowiczu funkcjonuje natomiast Urząd Gminy, który również można kojarzyć z serialowych ujęć.

Kto występował w "Ranczu"?

"Ranczo" to - tak jak wspominaliśmy - kultowa produkcja polskiej telewizji, którą wiele osób wspomina z sentymentem. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jak ważne i utalentowane osoby wystąpiły przed nami na ekranach. Poniżej przedstawiamy część obsady "Rancza":

Ilona Ostrowska – jako Lucy Wilska

Cezary Żak – w podwójnej roli jako Paweł Kozioł i Piotr Kozioł

Artur Barciś – jako Arkadiusz Czerepach

Marta Lipińska – jako Michałowa

Franciszek Pieczka – jako Stach Japycz

Bogdan Kalus – jako Tadeusz Hadziuk

Katarzyna Żak – jako Solejukowa

Sylwester Maciejewski – jako Maciej Solejuk

Paweł Królikowski – jako Kusy.

