"Ranczo" Wilkowyje. Gdzie kręcono kultowy serial?

Kultowych polskich serialów na przestrzeni ostatnich dekad powstało naprawdę sporo. Na tak prestiżowej liście znajdzie się między innymi "Ranczo" reżyserii Wojciecha Adamczyka. Produkcja od samego początku przyciągała przed telewizory mnóstwo widzów, którzy uwielbiali poznawać coraz to dalsze losy mieszkańców słynnej miejscowości Wilkowyje. Co ciekawe, takie miasteczko w ogóle nigdy nie istniało, a jego nazwa powstała na potrzeby serialu. Gdzie więc nakręcono odcinki? Okazuje się, że Wilkowyje to tak naprawdę wieś Jeruzal (powiat miński) oraz jej okolice.

Ikoniczne miejsca z serialu. Mało kto wie, gdzie się znajdują

Coraz częściej wierni widzowie, chcąc poznać jeszcze bliżej historię serialu, postanawiają udać się do miejsc, w których produkcja była tworzona. Wiemy już, że aby zobaczyć Wilkowyje, należy kierować się do miejscowości Jeruzal. Logicznym byłoby więc, że zarówno dom wójta, jak i słynna restauracja "U Japycza" także się tam znajdują. Nic bardziej mylnego! Każde z tych ikonicznych miejsc zlokalizowane jest gdzieś indziej. W przypadku domu wójta musimy udać się na obrzeża miasta Latowicz, bowiem to tam znajduje się kultowy budynek. Co jednak z restauracją? Jej lokalizacja przez długi czas dla wielu była tajemnicą.

Restauracja "U Japycza". Znamy lokalizację obiektu

Zacznijmy od tego, że tak naprawdę restauracja "U Japycza" w rzeczywistości nie jest restauracją, a remizą strażacką Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt znajduje się w miejscowości Strachomin (województwo mazowieckie, powiat miński). Dziś budynek wygląda już nieco inaczej, bowiem przeszedł kilka remontów, lecz nadal można znaleźć tam pamiątkową tabliczkę, na której opisano najważniejsze wydarzenia, do których doszło w "U Japycza".

