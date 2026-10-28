Dźgnął rodaka nożem w ucho i zażądał 200 zł! Gruzin ma duże kłopoty

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-28 9:34

Brutalny atak w Żyrardowie. 25-letni Gruzin szarpał swojego rodaka, uderzał go pięścią w twarz, a potem wyciągnął nóż. Zranił nim mężczyznę w ucho i zażądał 200 zł. Pieniędzy nie dostał, a sam trafił do tymczasowego aresztu.

Osoba z nożem na tle radiowozu. O brutalnym ataku w Żyrardowie przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • 25-latek miał grozić rodakowi nożem i zranić go w ucho.
  • Zażądał 200 zł, ale pokrzywdzony stawił opór.
  • Podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.
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Najpierw pięści, potem nóż

Atak miał miejsce w październiku 2026 roku w Żyrardowie. Według ustaleń prokuratury 25-letni Gruzin zaatakował swojego rodaka. Szarpał go za ubranie i uderzał pięścią w twarz. Następnie wyjął nóż i wymachiwał nim przed twarzą mężczyzny, wzbudzając w ofierze obawę, że zaraz go użyje.

Na tym jednak nie poprzestał. Ugodził pokrzywdzonego nożem w ucho. Obrażenia naruszyły czynności narządu ciała na okres nie dłuższy niż siedem dni.

Chciał 200 zł. Nie dostał ani złotówki

Po ataku 25-latek zażądał od rodaka 200 zł. Nie osiągnął jednak swojego celu, ponieważ mężczyzna stawił opór. Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. To poważne przestępstwo, za które grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.

Trzy miesiące za kratami

Sąd Rejonowy w Żyrardowie przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Mężczyzna będzie odpowiadał za zarzucany mu czyn przed sądem. Na tym etapie pozostaje podejrzanym, a o jego winie rozstrzygnie sąd.

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