Tak wygląda grób twórcy "Rancza". Andrzej Grembowicz spoczywa na Powązkach

Posługujący się pseudonimem Robert Brutter Andrzej Grembowicz był pomysłodawcą i scenarzystą kultowego „Rancza”.

Twórca odszedł 18 listopada 2018 roku, a jego grób znajduje się na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Artysta pracował przy wszystkich dziesięciu sezonach produkcji uwielbianej przez Polaków.

Ranczo. ZWIASTUN nowego sezonu ujawniony na ramówce TVP

Andrzej Grembowicz współtworzył serial „Ranczo”

Jako scenarzysta Andrzej Grembowicz pracował przy jednym z najbardziej znanych polskich seriali telewizyjnych. Ogromny sukces „Rancza” wynikał z humoru, wyrazistych bohaterów oraz fabuły, która przypominała widzom sytuacje znane z ich własnej codzienności.

Produkcja doczekała się licznych serii, a postacie z serialu na trwałe zapisały się w polskiej popkulturze. Ten imponujący wynik był efektem pracy scenarzystów odpowiedzialnych za wykreowanie unikalnej atmosfery Wilkowyj.

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Grób Andrzeja Grembowicza. Pamięć o scenarzyście „Rancza”

Grób Andrzeja Grembowicza przypomina o twórcy, który pomógł stworzyć uwielbiane przez Polaków „Ranczo”. Choć scenarzysta zmarł w 2018 roku, jego praca wciąż jest obecna na ekranach. Serial nadal oglądają kolejni widzowie, a fani chętnie wracają do ulubionych odcinków i zabawnych dialogów.

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Kim był Andrzej Grembowicz? Dorobek Roberta Bruttera

Andrzej Grembowicz (1958–2018) był polskim pisarzem i scenarzystą, znanym także jako Robert Brutter. Współtworzył scenariusze do popularnych seriali, takich jak „Ranczo”, „Rodzina zastępcza”, „Ekstradycja” i „Dziewczyny ze Lwowa”. Pracował również przy filmach „Fuks”, „Operacja Samum” i „Nocne graffiti”. Pisał też kryminały. Za powieść „Rekontra” otrzymał nagrodę w konkursie im. Alistaira MacLeana. Był członkiem Polskiej Akademii Filmowej i redaktorem naczelnym „Kroniki Sejmowej”. Zmarł 18 listopada 2018 roku, w wieku 60 lat.