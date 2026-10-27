W lesie pod Tarnowem znaleziono ciało 37-latka. Był w samej bieliźnie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Tomasz Piszczek
2026-10-27 10:42

W kompleksie leśnym w miejscowości Niwka (gmina Radłów), przypadkowy biegacz natknął się na ciało mężczyzny. Jak ustaliło Radio Eska, zmarły był ubrany jedynie w bieliznę. Śledczy starają się teraz ustalić, jak doszło do śmierci 37-letniego mieszkańca regionu i czy w zdarzeniu brały udział osoby trzecie.

Biało-czerwona taśma z napisem policja na tle radiowozu. O makabrycznym odkryciu pod Tarnowem przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Makabryczne odkrycie pod Tarnowem. Biegacz zawiadomił policję

Do zdarzenia doszło przed południem w poniedziałek (26 października), około godziny 11:50. Mieszkaniec regionu, który tego dnia zdecydował się na przebieżkę po kompleksie leśnym w gminie Radłów, nie spodziewał się, że jego trening zakończy się tak dramatycznym odkryciem. Przy jednym z leśnych szlabanów dostrzegł leżącą postać, która nie dawała żadnych oznak życia. Zaniepokojony mężczyzna natychmiast wezwał na pomoc odpowiednie służby.

Jak poinformowała Radio Eska oficer prasowa policji w Tarnowie asp. Joanna Dychtoń, potwierdziły się najgorsze obawy, odnalezionemu mężczyźnie nie dało się już pomóc. Mundurowi zabezpieczyli teren, a do pracy przystąpili specjaliści z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz technik kryminalistyki. Wszelkie czynności były realizowane pod ścisłym nadzorem prokuratora, który ma pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tego zgonu.

Kim był zmarły mężczyzna? Śledczy badają sprawę

Policji udało się już ustalić tożsamość zmarłego. To 37-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Najbardziej zagadkowym elementem tej sprawy pozostaje jednak stan, w jakim odnaleziono ciało. Z ustaleń Radia Eska wynika bowiem, że mężczyzna był ubrany wyłącznie w bieliznę.

Służby na razie bardzo oszczędnie dzielą się informacjami na temat prowadzonych działań. - Przeprowadzone śledztwo pozwoli na ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, na obecnym etapie nie udzielamy dodatkowych informacji w tej sprawie – przekazała w oficjalnym komunikacie dla Radia Eska asp. Joanna Dychtoń z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która da ostateczną odpowiedź na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną zgonu 37-latka.

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