Telekamery TeleTygodnia 2026: znamy wszystkie wyniki! Kto dostał statuetkę?

To już 29. edycja Telekamer TeleTygodnia - jednego z najbardziej rozpoznawalnych plebiscytów polskiego show-biznesu. W tym roku rywalizacja objęła osiem kategorii, a wśród kandydatów znaleźli się zarówno aktorzy i aktorki, jak i prowadzący popularne programy, jurorzy oraz dziennikarze sportowi. Finałowa gala odbyła się 26 października w warszawskim Muzeum POLIN. Nie brakowało zaskoczeń!
Kto wygrał w kategorii Aktor i Aktorka?
O tytuł najlepszego aktora walczyli:
- Ireneusz Czop,
- Piotr Cyrwus,
- Konrad Eleryk,
- Tomasz Kot,
- Maciej Musiał,
- Filip Pławiak,
- Piotr Polak,
- Michał Sikorski,
- Borys Szyc
- i Tomasz Ziętek.
WYGRAŁ: Michał Sikorski
W kategorii aktorka nominowano:
- Barbarę Bursztynowicz,
- Paulinę Gałązkę,
- Katarzynę Herman,
- Annę Karczmarczyk,
- Joannę Kulig,
- Magdalenę Różczkę,
- Annę-Marię Sieklucką,
- Agatę Turkot,
- Justynę Wasilewską
- i Zofię Zborowską-Wronę.
WYGRAŁA: Barbara Bursztynowicz
Seriale, które widzowie pokochali
Na statuetkę w kategorii serial miały szansę produkcje:
- "Czarna śmierć",
- "Drelich",
- "Heweliusz",
- "Młode gliny",
- "Ołowiane dzieci",
- "Piekło kobiet",
- "Przepis na zbrodnię",
- "Szpital św. Anny",
- "The Office PL 5"
- i "Zajazd. Będzie się działo".
WYGRAŁ: "Szpital św. Anny"
Jurorzy, prezenterzy i dziennikarze sportowi
W trzech kategoriach - aktor, aktorka i serial - o zwycięstwie decydowali czytelnicy i telewidzowie. Laureatów pozostałych pięciu kategorii wybierało jury redakcyjne. Kto ostatecznie sięgnął po statuetkę?
- Olśnienie TeleTygodnia - Gamou Fall
- Telekamera Specjalna TeleTygodnia - Michał Żebrowski
- Najlepszy format rozrywkowy - "Love is Blind: Polsa"
- Prezenter / Prowadzący / Gospodarz Show - Elżbieta Romanowska
- Najlepsza jurorka - Alicja Majewska
- Komentator / Dziennikarz sportowy - Daria Kabała-Malarz