Telekamery TeleTygodnia 2026: znamy wszystkie wyniki! Kto dostał statuetkę?

To już 29. edycja Telekamer TeleTygodnia - jednego z najbardziej rozpoznawalnych plebiscytów polskiego show-biznesu. W tym roku rywalizacja objęła osiem kategorii, a wśród kandydatów znaleźli się zarówno aktorzy i aktorki, jak i prowadzący popularne programy, jurorzy oraz dziennikarze sportowi. Finałowa gala odbyła się 26 października w warszawskim Muzeum POLIN. Nie brakowało zaskoczeń!

Kto wygrał w kategorii Aktor i Aktorka?

O tytuł najlepszego aktora walczyli:

Ireneusz Czop,

Piotr Cyrwus,

Konrad Eleryk,

Tomasz Kot,

Maciej Musiał,

Filip Pławiak,

Piotr Polak,

Michał Sikorski ,

, Borys Szyc

i Tomasz Ziętek.

WYGRAŁ: Michał Sikorski

W kategorii aktorka nominowano:

Barbarę Bursztynowicz ,

, Paulinę Gałązkę,

Katarzynę Herman,

Annę Karczmarczyk,

Joannę Kulig,

Magdalenę Różczkę,

Annę-Marię Sieklucką,

Agatę Turkot,

Justynę Wasilewską

i Zofię Zborowską-Wronę.

WYGRAŁA: Barbara Bursztynowicz

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Seriale, które widzowie pokochali

Na statuetkę w kategorii serial miały szansę produkcje:

"Czarna śmierć",

"Drelich",

"Heweliusz",

"Młode gliny",

"Ołowiane dzieci",

"Piekło kobiet",

"Przepis na zbrodnię",

"Szpital św. Anny" ,

, "The Office PL 5"

i "Zajazd. Będzie się działo".

WYGRAŁ: "Szpital św. Anny"

Jurorzy, prezenterzy i dziennikarze sportowi

W trzech kategoriach - aktor, aktorka i serial - o zwycięstwie decydowali czytelnicy i telewidzowie. Laureatów pozostałych pięciu kategorii wybierało jury redakcyjne. Kto ostatecznie sięgnął po statuetkę?

Olśnienie TeleTygodnia - Gamou Fall

Telekamera Specjalna TeleTygodnia - Michał Żebrowski

Najlepszy format rozrywkowy - "Love is Blind: Polsa"

Prezenter / Prowadzący / Gospodarz Show - Elżbieta Romanowska

Najlepsza jurorka - Alicja Majewska

Komentator / Dziennikarz sportowy - Daria Kabała-Malarz

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