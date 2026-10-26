Telekamery TeleTygodnia 2026: znamy wszystkie wyniki! Kto dostał statuetkę?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-26 21:39

Za nami rozdanie Telekamer TeleTygodnia 2026. Już wiadomo, kto wyszedł z uroczystej gali ze statuetką, a kto musiał obejść się smakiem! Niżej znajdziecie pełne wyniki. Nie brakuje zaskoczeń.

To już 29. edycja Telekamer TeleTygodnia - jednego z najbardziej rozpoznawalnych plebiscytów polskiego show-biznesu. W tym roku rywalizacja objęła osiem kategorii, a wśród kandydatów znaleźli się zarówno aktorzy i aktorki, jak i prowadzący popularne programy, jurorzy oraz dziennikarze sportowi. Finałowa gala odbyła się 26 października w warszawskim Muzeum POLIN. Nie brakowało zaskoczeń!

Kto wygrał w kategorii Aktor i Aktorka?

O tytuł najlepszego aktora walczyli:

  • Ireneusz Czop,
  • Piotr Cyrwus,
  • Konrad Eleryk,
  • Tomasz Kot,
  • Maciej Musiał,
  • Filip Pławiak,
  • Piotr Polak,
  • Michał Sikorski,
  • Borys Szyc
  • i Tomasz Ziętek.

WYGRAŁ: Michał Sikorski

W kategorii aktorka nominowano:

  • Barbarę Bursztynowicz,
  • Paulinę Gałązkę,
  • Katarzynę Herman,
  • Annę Karczmarczyk,
  • Joannę Kulig,
  • Magdalenę Różczkę,
  • Annę-Marię Sieklucką,
  • Agatę Turkot,
  • Justynę Wasilewską
  • i Zofię Zborowską-Wronę.

WYGRAŁA: Barbara Bursztynowicz

Telekamery TeleTygodnia 2026
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Seriale, które widzowie pokochali

Na statuetkę w kategorii serial miały szansę produkcje:

  • "Czarna śmierć",
  • "Drelich",
  • "Heweliusz",
  • "Młode gliny",
  • "Ołowiane dzieci",
  • "Piekło kobiet",
  • "Przepis na zbrodnię",
  • "Szpital św. Anny",
  • "The Office PL 5"
  • i "Zajazd. Będzie się działo".

WYGRAŁ: "Szpital św. Anny"

Jurorzy, prezenterzy i dziennikarze sportowi

W trzech kategoriach - aktor, aktorka i serial - o zwycięstwie decydowali czytelnicy i telewidzowie. Laureatów pozostałych pięciu kategorii wybierało jury redakcyjne. Kto ostatecznie sięgnął po statuetkę?

  • Olśnienie TeleTygodnia - Gamou Fall
  • Telekamera Specjalna TeleTygodnia - Michał Żebrowski
  • Najlepszy format rozrywkowy - "Love is Blind: Polsa"
  • Prezenter / Prowadzący / Gospodarz Show - Elżbieta Romanowska
  • Najlepsza jurorka - Alicja Majewska
  • Komentator / Dziennikarz sportowy - Daria Kabała-Malarz
Daria Kabała-Malarz ze statuetką. Na miniaturze Elżbieta Romanowska. O wynikach Telekamer 2026 przeczytasz na SE.
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