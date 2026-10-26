Telekamery TeleTygodnia 2026: Różczka w płaszczu, a jej koleżanki z takimi dekoltami. Kto jeszcze pojawił się na czerwonym dywanie? Sprawdźcie!

26 października oczy fanów telewizji zwrócone są na Warszawę, a konkretnie na Muzeum POLIN, gdzie zaplanowano finał 29. edycji Telekamer TeleTygodnia. Wśród nominowanych znalazły się nazwiska, które od lat rozpalają emocje widzów, ale także twórcy i produkcje zdobywające popularność w streamingu. Jednak zanim wręczono statuetki, znani zapozowali na czerwonym dywanie. Kto się pojawił? I w czym?

Aktorzy i aktorki, seriale, dziennikarze i nie tylko - nominowanych nie brakuje

O tytuł najlepszego aktora walczą Ireneusz Czop, Piotr Cyrwus, Konrad Eleryk, Tomasz Kot, Maciej Musiał, Filip Pławiak, Piotr Polak, Michał Sikorski, Borys Szyc i Tomasz Ziętek. W kategorii aktorek konkurencja jest równie mocna: Barbara Bursztynowicz, Paulina Gałązka, Katarzyna Herman, Anna Karczmarczyk, Joanna Kulig, Magdalena Różczka, Anna-Maria Sieklucka, Agata Turkot, Justyna Wasilewska i Zofia Zborowska-Wrona.

O statuetkę walczą też seriale czy programy rozrywkowe, a to nie wszystko. W kategorii Juror nominowano Kubę Badacha, Blankę, Agustina Egurrolę, Dawida Kwiatkowskiego, Alicję Majewską, Michela Morana, Rafała Maseraka i Magdalenę Narożną.

Wśród nominowanych komentatorów i dziennikarzy sportowych znaleźli się m.in. Mateusz Borek, Daria Kabała-Malarz, Andrzej Twarowski i Maja Strzelczyk.

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O tytuł najlepszego prezentera lub gospodarza show powalczą np. Patricia Kazadi, Izabella Krzan, Elżbieta Romanowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Hubert Urbański i Tomasz Wolny. Na liście kandydatów do Olśnienia TeleTygodnia są m.in. Maja Chwalińska, Michał Koterski, Grzegorz Krychowiak, Ignacy Liss oraz Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

W trzech kategoriach (Aktor, Aktorka i Serial) o zwycięstwie decydowali czytelnicy i telewidzowie. Laureatów pozostałych pięciu kategorii wybiera jury redakcyjne.

Co za stroje! Tak było na czerwonym dywanie

Niektóre gwiazdy na czerwonym dywanie zaszalały ze strojami, inne postawiły na klasykę. Uwagę przyciągnęły panie, które postawiły na naprawdę głębokie dekolty. Show skradła Barbara Bursztynowicz w marynarce o nieco męskim kroju, ale odsłaniającej sporo ciała. Anna Maria Sieklucka wybrała bardzo jasną, delikatną sukienkę, Ilona Krawczyńska beżową z rozcięciami, miss Maja Todd złocistą, a Emilia Dankwa sięgnęła po dwuczęściowy zestaw ze spodniami.

Jolanta Borkowska jak zwykle zaskoczyła stylizacją, Kinga Rusin sięgnęła po skromny krój, ale odważną czerwień, Joanna Liszowska odsłoniła dekolt, podobnie jak Edyta Herbuś, która na swój musiała bardzo uważać. Tymczasem Magdalena Różczka na czerwonym dywanie pozowała w płaszczu! Gwiazd było oczywiście znacznie więcej.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wrócą do telewizji?