"Królik Bugs" nie żyje! Jego głos znamy z kultowych kreskówek

O nagłej śmierci Erica Bauzy rodzina poinformowała w niedzielę 25 października 2026 r. za pośrednictwem jego profilu na Instagramie. Nie przekazano szczegółów dotyczących okoliczności ani przyczyny zgonu. Wiadomość była tym bardziej zaskakująca, że jeszcze miesiąc wcześniej aktor udzielał wywiadu w podcaście "Two Amgos" i był w świetnym humorze.

Eric Bauza szykował się do nowej roli

W niedzielę 25 października 2026 r. Eric Bauza miał uczestniczyć w premierze filmu animowanego "Kot Prot" studia Warner Bros. Pictures Animation. Jego obecność wiązała się również z krótkometrażową produkcją "Daffy Season", wyświetlaną przed głównym seansem. Aktor chciał wesprzeć film, w którym pojawia się jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci z jego dorobku.

Zamiast spotkania z fanami i świętowania kolejnego projektu branża animacji otrzymała tragiczną wiadomość o śmierci artysty.

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15 lat kultowych ról w kreskówkach

Eric Bauza przez 15 lat pracował z Warner Bros. Animation, kontynuując tradycję zapoczątkowaną przez Mela Blanca, legendarnego aktora głosowego, który stworzył charakterystyczne interpretacje wielu bohaterów Looney Tunes.

Bauza użyczał głosu Królikowi Bugsowi i Kaczorowi Daffy'emu między innymi w serialu "Zwariowane Melodie: Kreskówki" oraz filmie "Kosmiczny mecz: Nowa era". W tegorocznej produkcji "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" wcielił się także w Tweety'ego, Elmera Fudda, Prosiaka Porky'ego i Strusia Pędziwiatra.

Hołd aktorowi oddała Channing Dungey, szefowa Warner Bros. Television Group i U.S. Networks. Podkreśliła, że Bauza był wyjątkowym talentem, który przynosił radość i śmiech milionom ludzi na całym świecie. Zaznaczyła również, że możliwość współtworzenia tradycji Looney Tunes była dla niego jednym z największych zaszczytów.

Eric Bauza miał na koncie nominacje do prestiżowych nagród

Aktor urodził się 7 grudnia 1979 r. w Toronto. W ostatnich latach mieszkał w Los Angeles. Zanim zdobył rozpoznawalność jako aktor dubbingowy, zajmował się również projektowaniem postaci w animacji.

Jego talent został dostrzeżony przez branżę. Bauza otrzymał nominacje do nagród Emmy i Annie za role w takich produkcjach jak "Przygody Kota w Butach", "Mapeciątka" oraz "Zwariowane Melodie: Kreskówki".

Na jego dorobek składały się także role głosowe w serialach "Kicia Rożek", "Atomówki", "X-Men '97", "Przygody Timmy'ego", "Kacze opowieści" i "Mega Spider-Man". Można go było usłyszeć również w filmach "Księga życia" oraz "SpongeBob: Na suchym lądzie".

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