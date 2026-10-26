To już rok! Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali, jak świętowali rocznicę ślubu. "Jesteście świetnym małżeństwem"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-26 17:29

Ależ to zleciało! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są małżeństwem już od roku. Rocznicę ślubu świętowali na wyjeździe tylko we dwoje. Aktorka w sieci pochwaliła się kadrami z zagranicznej wycieczki. Pamiętacie, jak ta dwójka bawiła się na swoim weselu? Zobaczcie zdjęcia i z wyjazdu, i z zeszłorocznego przyjęcia młodej pary!

Cichopek i Kurzajewski są małżeństwem już od roku

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski pobrali się 25 października 2025 r. Co to była za uroczystość! Już sama ceremonia była oryginalna - miała charakter cywilny (o ślubie kościelnym nie mogło być mowy, ponieważ aktorka miłość i wierność przed obliczem Boga przysięgała już swojemu pierwszemu mężowi Marcinowi Hakielowi) i odbyła się w hotelu, w którym zaplanowano zabawę weselną. Do ośrodka, położonego z daleka od miejskiego zgiełku i w otoczeniu lasów, zjechała ponad setka gości, a zabawa trwała do białego rana.

Rok później zakochani wciąż są razem, szczęśliwi jak nigdy wcześniej. Wyjątkową, bo pierwszą rocznicę spędzili w Hiszpanii.

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Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są małżeństwem
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Choć nasza rocznica przypada dopiero jutro, świętowanie zaczęliśmy już dziś! Wyruszyliśmy w piękną, rocznicową podróż do Sewilli, by celebrować ten wyjątkowy czas razem - napisała zachwycona Cichopek na swoim instagramowym profilu. 

Dodała krótkie nagranie pełne słońca i z podpisem:

"Gratulacje! To już rok! Jesteście świetnym małżeństwem!

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Idealna pierwsza rocznica

Dzień po rocznicy Cichopek podsumowała wyjazd z ukochanym mężem. Pokazała kilka zdjęć z wypadu, pochwaliła się tym, że wspólnie zwiedzali w ciągu dnia i randkowali wieczorem. Na ujęciach widać, że gwiazda to spacerowała w sportowym wydaniu, to w szpilkach. Pogoda dopisała, a zachwytom nie było końca.

Sewilla w kilku kadrach… Miasto pełne słońca, kolorów, pięknej architektury i wyjątkowego klimatu. Wspomnienia, do których będę wracać z uśmiechem. 

Zazdrościcie?

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Kasia Cichopek
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Katarzyna Cichopek
ROCZNICA ŚLUBU
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