To już rok! Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali, jak świętowali rocznicę ślubu. "Jesteście świetnym małżeństwem"

Cichopek i Kurzajewski są małżeństwem już od roku

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski pobrali się 25 października 2025 r. Co to była za uroczystość! Już sama ceremonia była oryginalna - miała charakter cywilny (o ślubie kościelnym nie mogło być mowy, ponieważ aktorka miłość i wierność przed obliczem Boga przysięgała już swojemu pierwszemu mężowi Marcinowi Hakielowi) i odbyła się w hotelu, w którym zaplanowano zabawę weselną. Do ośrodka, położonego z daleka od miejskiego zgiełku i w otoczeniu lasów, zjechała ponad setka gości, a zabawa trwała do białego rana.

Rok później zakochani wciąż są razem, szczęśliwi jak nigdy wcześniej. Wyjątkową, bo pierwszą rocznicę spędzili w Hiszpanii.

Zobacz także: Ślub roku! Cichopek i Kurzajewski wybrali nieprzypadkowy dzień? Ta data ma wyjątkową moc!

42

Choć nasza rocznica przypada dopiero jutro, świętowanie zaczęliśmy już dziś! Wyruszyliśmy w piękną, rocznicową podróż do Sewilli, by celebrować ten wyjątkowy czas razem - napisała zachwycona Cichopek na swoim instagramowym profilu.

Dodała krótkie nagranie pełne słońca i z podpisem:

"Gratulacje! To już rok! Jesteście świetnym małżeństwem!

Zobacz także: Wyjątkowy szczegół! Wesele Kasi Cichopek z jedną godziną gratis. Trwało dłużej nie bez powodu

Idealna pierwsza rocznica

Dzień po rocznicy Cichopek podsumowała wyjazd z ukochanym mężem. Pokazała kilka zdjęć z wypadu, pochwaliła się tym, że wspólnie zwiedzali w ciągu dnia i randkowali wieczorem. Na ujęciach widać, że gwiazda to spacerowała w sportowym wydaniu, to w szpilkach. Pogoda dopisała, a zachwytom nie było końca.

Sewilla w kilku kadrach… Miasto pełne słońca, kolorów, pięknej architektury i wyjątkowego klimatu. Wspomnienia, do których będę wracać z uśmiechem.

Zazdrościcie?

Agnieszka Hyży była gościem na ślubie Cichopek. Zdementowała plotkę o zmianie nazwiska

44