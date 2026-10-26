Zderzenie ciężarówki z osobówką, kolosa aż wyrzuciło z drogi! Jedna osoba nie żyje, zdjęcia porażają

W poniedziałek, 26 października 2026 roku, około godziny 13:00 na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Borcz w powiecie kartuskim (województwo pomorskie) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, cytowana przez TVP3 Gdańsk, na jednym z odcinków zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. Niestety, jednej z nich nie udało się uratować.

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- Pomimo podjętej resuscytacji krążeniowo oddechowej nie udało się uratować życia jednej z osób podróżujących samochodem osobowym. Lekarz stwierdził zgon. Dwie inne osoby zostały poszkodowane - przekazała KP PSP w Kartuzach.

Na miejscu dramatu pracowało aż pięć zastępów straży pożarnej, do pomocy wezwano też Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przód osobówki został niemal całkowicie zmiażdżony, a ciężarówkę aż wyrzuciło z drogi. Pasy ruchu zostały zablokowane, a utrudnienia trwały do czasu zakończenia działań służb i czynności prowadzonych przy pojazdach.

Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności wypadku. Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, na razie nie były one znane.

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